Ex-Schanzer Fabio Wagner: „Wir spielen aktuell als Team hervorragend“ – Achter Erfolg in Serie für Red Bull München beim Derbysieg in Ingolstadt

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann einen Tag vor Heiligabend am 31. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 das Derby beim ERC Ingolstadt mit 3:1 (1:1|2:0|0:0) und feierte damit den achten DEL-Sieg in Folge.

Vor 4.591 Zuschauern erzielten Taro Hirose und Chris DeSousa (2) die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David, die in der Tabelle an den Panthern vorbeizog und nun Dritter ist.

Spielverlauf

Das Spitzenspiel bot ab dem ersten Bully schnelles und zweikampfbetontes Eishockey. Die oberbayerischen DEL-Clubs suchten den Weg in die Offensive, doch die Verteidigungsreihen ließen zunächst wenig zu. In der siebten Minute zwang Hirose ERC-Goalie Brett Brochu zu einer ersten guten Parade. Auf der anderen Seite rettete nach einem Schuss von Sam Ruopp die Latte für München (12.). Das Duell nahm nun weiter Fahrt auf – und als beide Teams mit jeweils vier Spielern auf dem Eis standen, fielen die ersten Tore: Hirose brachte die Red Bulls mit einem platzierten Handgelenkschuss in Führung (14.). Kurz darauf erzielte Riley Barber freistehend den Ausgleich (17.), sodass es mit 1:1 in die erste Pause ging.

Der Mittelabschnitt stand dem ersten Drittel in nichts nach. Gleich zu Beginn traf Myles Powell erneut nur die Latte. Die Red Bulls waren in der Defensive weiter gefordert und schlugen dann bei einem Entlastungsangriff eiskalt zu: DeSousa staubte zum 2:1 für den viermaligen deutschen Meister ab (26.). Ingolstadt antwortete mit viel Druck, spätestens beim stark aufgelegten Antoine Bibeau war aber Endstation. Dann wurde es kurios: Erst machte Abbott Girduckis den Ingolstädter Gestänge-Dreierpack perfekt (32.), den Nachschuss klärten die Red Bulls mit vereinten Kräften, ehe DeSousa im direkten Gegenzug auf 3:1 stellte (33.). Ein weiterer Treffer fiel vor der zweiten Pause nicht – trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Die Red Bulls verteidigten im Schlussabschnitt konsequent, ohne die Offensive zu vernachlässigen. Die Hausherren blieben lange ohne gefährlichen Abschluss und ihnen lief die Zeit davon. In der Schlussphase warf Ingolstadt noch einmal alles nach vorne. In einem Powerplay brachte ERC-Coach Mark French zum ersten Mal den Extra-Angreifer (57.), doch Bibeau und seine Vorderleute hielten dem Druck stand – und sicherten sich mit den Red Bulls einen 3:1-Erfolg im Topspiel.

Fabio Wagner:

„Es war ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei sehr starken Mannschaften. Wir wussten, dass die Panther stark beginnen würden und in der ein oder anderen Situation hatten wir das nötige Scheibenglück. Wir haben aber unsere Chancen genutzt und es nach der Führung gut zu Ende gespielt. Wir spielen aktuell als Team hervorragend. Jetzt freuen wir uns auf die kurze Weihnachtspause.“

Tore:

0:1 | 15:20 | Taro Hirose

1:1 | 16:14 | Riley Barber

1:2 | 25:35 | Chris DeSousa

1:3 | 32:07 | Chris DeSousa

Zuschauer: 4.591

