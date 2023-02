Ex-Regensburger Radim Matus hat einen neuen Klub gefunden

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat den tschechischen Stürmer Radim Matus unter Vertrag genommen....

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat den tschechischen Stürmer Radim Matus unter Vertrag genommen.

Der 29-jährige, gebürtig aus Trinec, wird im Rahmen des Turnover als „Back-up-Forward” fungieren, sollte einer der ausländischen Stürmer ausfallen. Der Spieler hat Augsburg, wo er den ersten Teil der Saison verbracht hat, bereits verlassen und ist bereits in Bozen eingetroffen. „Radim ist ein schneller und vielseitiger Stürmer, der als Center oder auch am Flügel eingesetzt werden kann” erklärt Coach Glen Hanlon, der ihn bereits in Znojmo unter seinen Fittichen hatte, „dies ist ein wichtiger Aspekt für die Rolle, die er ab sofort im Team einnehmen wird: er ist ein feiner Kerl und wird sich problemlos in die Mannschaft integrieren“.

Die Laufbahn

Matus hat seine Karriere in der Jugendabteilung des HC Oceláři Třinec begonnen und 2012/13 in der ersten Mannschaft debütiert. In fünf Saisonen hat er es dort auf 182 Einsätze in der tschechischen Meisterschaft und 2 in der Champions Hockey League gebracht, bevor er in der Saison 2017/18 zu Orli Znojmo wechselte. Dort ist er in der Hierarchie bis zum Kapitän aufgestiegen und hat insgesamt 89 Punkte in 194 EBEL/ICEHL Einsätzen erzielt. Nach der freiwilligen Rückstufung von Znojmo in die dritte tschechische Liga hat sich Matus im letzten Sommer erstmals für ein Abenteuer außerhalb seines Heimatlandes entschlossen: er übersiedelte in die DEL2, wo er im Trikot der Eisbären Regensburg 5 Tore in 34 Spielen erzielte.

