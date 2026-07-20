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Ex-NHL-Profi Tanner Kero unterschreibt in Krefeld – Warum der Ex-Hai so gut zu den Pinguinen passt

20. Juli 20262 Mins read178
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Tanner Kero v - © Bruno Dietrich / City-Press
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Krefeld. (PM Pinguine) Der US-Amerikaner wechselt von den Kölner Haien in die Samt- und Seidenstadt.

Nach der Verpflichtung von Max Gildon für die Defensive, können die Krefeld Pinguine auch in der Offensive Verstärkung vermelden. US-Amerikaner Tanner Kero wechselt die Farben und wird künftig in Schwarz-Gelb statt in Schwarz-Weiß-Rot auflaufen.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Tanner bringt genau das Spielerprofil mit, das wir für unsere Offensive gesucht haben. Er ist sowohl auf mehreren Positionen als auch in verschiedenen Szenarien einsetzbar und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Darüber hinaus hat er bereits viel Erfahrung in den USA, aber auch in Schweden und der PENNY DEL sammeln können. Wir freuen uns sehr, ihn künftig bei uns zu haben.“

Tanner Kero: „Ich freue mich darauf, in der kommenden Saison in Krefeld zu spielen. Für mich sind die Pinguine mit ihren enthusiastischen Fans und einer Spielidee, mit der ich mich identifizieren kann, der absolut richtige Fit. Ich bin gespannt auf die neue Saison und bin mir sicher, dass großes Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Tanner Kero wurde 1992 in Hancock, im US-Bundesstaat Michigan geboren, und begann dort auch seine Eishockey-Karriere. Nach seiner Juniorenzeit wechselte der Linksschütze an die Michigan Tech University. Während seiner vierjährigen Spielzeit in der NCAA, bestritt Kero nicht nur 153 Partien, sondern avancierte auch zum Kapitän, Top-Scorer seiner Conference und Spieler des Jahres in der WCHA. Außerdem war er einer der zehn Finalisten bei der Wahl des Hobey Baker Memorial Awards, der Auszeichnung für den besten College-Eishockeyspieler des Landes.

Seine herausragenden Leistungen blieben auch NHL-Teams nicht verborgen, woraufhin die Chicago Blackhawks Kero im April 2015 unter Vertrag nahmen. Bereits Ende Oktober gab der flexibel einsetzbare Angreifer sein NHL-Debüt und kam auch in den folgenden zwei Spielzeiten regelmäßig in der NHL zum Zug. Zur Saison 2018/19 wurde der 1,83 Meter große Stürmer zu den Vancouver Canucks getradet, wo er ausschließlich für das AHL-Team auflief, ehe er sich zur folgenden Saison den Dallas Stars anschloss, wo er drei Jahre blieb. Insgesamt kann Kero auf 138 NHL- und 436 AHL-Spiele sowie insgesamt 313 Punkte zurückblicken. 2024 folgte der Wechsel nach Übersee zum schwedischen HV71, ehe es ihn im vergangenen Jahr nach Köln zog, wo er mit den Haien Hauptrundenmeister wurde und das Halbfinale erreichen konnte.

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