Ex-NHL-Head-Coach Kevin Constantine übernimmt bis Saisonende

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals ernennen Kevin Constantine zum 13. Head-Coach der Vereinsgeschichte.

Der 66-jährige US-Amerikaner, der auf sieben Spielzeiten als Head-Coach in der NHL zurückblicken kann, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Constantine kann auch Erfolge in der win2day ICE Hockey League vorweisen. Der US-Amerikaner führte Hydro Fehérvár AV19 in der Saison 2021/22 nach einem dritten Platz im Grunddurchgang bis ins Finale. Constantine setzte sich in einem extensiven Auswahlverfahren, das vom Sportlichen Leiter Christian Dolezal und dem Sportlichen Berater der Vienna Capitals, Christian Perthaler, geführt wurde, aufgrund seiner akribischen Arbeitsweise und seiner Fähigkeit, dem Team ein effektives Spielsystem vermitteln zu können, gegen seine Mitbewerber durch.

Der aus International Falls, Minnesota stammende Kevin Constantine erreichte im Jahr 1991 mit der Auswahl seines Heimatlandes das Halbfinale der U20-Weltmeisterschaft. Zur Saison 1993/94 wurde der US-Amerikaner zum Head-Coach der San Jose Sharks in der NHL bestellt. In jener Spielzeit verbesserte sich das Team aus Kalifornien im Vergleich zur Vorsaison um 58 Punkte, bis heute die größte Steigerung in der Geschichte der NHL. Der heute 66-Jährige war deswegen Finalist für den Jack Adams Award, die Auszeichnung für den besten Coach der NHL. In der Saison 1995/96 wurde Constantine abgelöst, nach einer Spielzeit als Assistant Coach bei den Calgary Flames übernahm der US-Amerikaner zur Spielzeit 1997/98 die Pittsburgh Penguins um Jaromír Jágr. Der Eishockeyfachmann führte auch das Team aus Pennsylvania zweimal in die Playoffs, ehe die Zusammenarbeit in der Spielzeit 1999/2000 beendet wurde. In der Saison 2001/02 übernahm der US-Amerikaner die New Jersey Devils.

Nach seiner Zeit in der NHL war Constantine in verschiedenen Ländern und Ligen tätig. In der American Hockey League betreute der Mann aus Minnesota drei Jahre lang die Houston Aeros. In Europa fungierte der US-Amerikaner unter anderem als Head-Coach des Schweizer Erstligisten HC Ambrì-Piotta. Von 2021 bis 2023 war Constantine in der win2day ICE Hockey League für Hydro Fehérvár AV19 tätig. Der US-Amerikaner zog mit seinem Team in der Spielzeit 2021/22 ins Finale der multinationalen Liga ein, das bis heute beste Abschneiden der Ungarn. Im Sommer 2023 heuerte Constantine bei Wenatchee Wild in der Western Hockey League an. Im Interviewprozess wurde Constantine seitens der Caps-Organisation mit den Geschehnissen rund um seine Entlassung in Wenatchee konfrontiert. Der US-Amerikaner klärte die Verantwortlichen transparent über die damaligen Umstände auf. In den vergangenen zwei Jahren war der 66-Jährige beim SC Csíkszereda erfolgreich. Die Capitals-Organisation bietet Kevin Constantine eine neue Chance und spricht ihm ihr Vertrauen aus. Der US-Amerikaner bekennt sich zu den Werten des Vereins und wird ein konstruktives Umfeld für sein Team schaffen.

Statement Kevin Constantine, Head-Coach der Vienna Capitals „Ich bin seit vier Jahrzehnten als Eishockeytrainer tätig. In dieser Zeit habe ich viele Lektionen gelernt. Nun freue ich mich sehr auf meine Aufgabe bei den Vienna Capitals. In meiner Karriere war ich oft in der Situation, eine Mannschaft aufrichten zu müssen. Ich genieße es, mit einer Gruppe an Sportlern zu arbeiten und sie individuell und im Kollektiv besser zu machen. Die Mannschaft möchte in dieser Saison Erfolg haben. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um daraus noch eine spezielle Saison zu machen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mit Kevin Constantine konnten wir den in dieser Situation idealen Head-Coach zu uns lotsen. Er ist ein akribischer Arbeiter, der extrem detailverliebt ist und rund um die Uhr für den Eishockeysport lebt. Wir haben Kevin im Interviewprozess verdeutlicht, dass gewisse Werte, die der Verein vertritt, nicht verhandelbar sind. Sein offener Umgang und sein ehrliches Bekenntnis zu diesen Werten verdeutlichen, dass er sich diese Chance verdient. Unsere Fans und Partner können sich sicher sein, dass Kevin alles für den Erfolg der Vienna Capitals geben wird. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für Wien entschieden hat.“

Steckbrief Kevin Constantine

Position: Head-Coach

Geburtsdatum: 27.12.1958

Alter: 66 Jahre

Nationalität: USA

Nennenswerte Stationen: San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins, New Jersey Devils (alle NHL), HC Ambrì-Piotta (NL), Hydro Fehérvár AV19 (ICEHL), USA U20

