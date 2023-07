Ex-Nauheimer James Livingston verstärkt die Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit großer Freude die Verpflichtung von James Livingston bekannt. James Livingston wurde am 08. März 1990 in...

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben mit großer Freude die Verpflichtung von James Livingston bekannt.

James Livingston wurde am 08. März 1990 in Halifax (Kanada) geboren. Seine ersten Schritte im Eishockey machte der Angreifer ebenfalls im Mutterland des Eishockeys. Ab der Saison 2006/07 spielte Livingston in der OHL. Hier entwickelte sich der Rechtsschütze zu einem Führungsspieler und sammelte bis zur Saison 2010/11 173 Punkte in 316 Partien.

Anschließend folgte der direkte Wechsel in die American Hockey League. In den folgenden vier Saisonen sammelte der Kanadier 64 Punkte für die Worcester Sharks. Nachdem die Saison 2013/14 etwas enttäuschend verlief, folgte in der Anschlusssaison der Wechsel in die ECHL. Nach 34 Punkten in 55 Partien, wechselte James 2015/16 erstmals nach Europa. Bei den Dornbirn Bulldogs (EBEL) scorte er insgesamt 56-mal in 105 Partien. 2017 folgte dann der Wechsel zu Bad Nauheim (DEL 2). Nach 1,5 sehr erfolgreichen Saisonen, wechselte der Angreifer mitten in der Saison nach England zu Cardiff. In den letzten Jahren spielte Livingston in der ersten slowakischen Liga. Hier überzeugte der Flügelspieler mit 77 Punkten in 110 Spielen.

Seine letzte Station waren die Graz99ers (ICE), wobei er in 20 Partien 4 Punkte sammelte.

James Livingston ist 185cm groß, wiegt 87 Kilogramm und wird bei den Broncos die Nummer 12 tragen.

1334 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten