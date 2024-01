Ex-MÃ¼nchner wechselt nach Frankfurt: Weitere VerstÃ¤rkung fÃ¼r das LÃ¶wen-Rudel!

Artikel anhören Frankfurt. (PM Löwen) Weitere Verstärkung für das Löwen-Rudel: Markus Lauridsen wechselt vom schwedischen SHL-Klub Malmö Redhawks zu den Löwen Frankfurt. Der Verteidiger...

Frankfurt. (PM Löwen) Weitere Verstärkung für das Löwen-Rudel: Markus Lauridsen wechselt vom schwedischen SHL-Klub Malmö Redhawks zu den Löwen Frankfurt.

Der Verteidiger wird bereits am kommenden Donnerstag sein Debüt im Löwen-Trikot geben.

Der 32-Jährige spielte 308-mal in der ersten schwedischen Liga SHL für Leksands IF, HV71 und zuletzt für Malmö. Im Jahr 2018 wurde er mit dem EHC Red Bull München Deutscher Meister. Zu Beginn seiner Karriere war Lauridsen in Nordamerika aktiv und lief 137-mal in der AHL für die Lake Erie Monsters auf. Der dänische Nationalspieler kommt auf 208 internationale Einsätze.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier über die Neuverpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Lauridsen kurzfristig noch einen international erfahrenen Verteidiger, der voll im Saft steht, verpflichten konnten. Markus spielte in unseren Planungen für die nächste Saison sowieso eine Rolle. Umso besser, dass er bereits jetzt schon zu uns kommt.“

Markus Lauridsen über seinen Wechsel nach Frankfurt: „Franz Fritzmeier konnte mich schnell vom Klub überzeugen. Ich freue mich sehr nach Frankfurt zu kommen und für die Löwen zu spielen. Die Liga kenne ich noch aus meiner Zeit in München. Das Niveau ist sehr gut und ich will den Löwen helfen wieder nach oben zu kommen.“

Markus Lauridsen erhält einen DEL-Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 und wird am Mittwoch in Frankfurt erwartet. Seine Rückennummer wird die 18 sein.