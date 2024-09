Ex Mitspieler von Leon Draisaitl entscheidet sich fÃ¼r einen Wechsel in die Hauptstadt: EisbÃ¤ren Berlin verpflichten NHL-erfahrenen Defender Markus NiemelÃ¤inen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Spieler für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen. Die Berliner können die Verpflichtung von Markus...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Spieler für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen.

Die Berliner können die Verpflichtung von Markus Niemeläinen bekanntgeben. Der NHL-erfahrene Abwehrspieler lief zuletzt für die Bakersfield Condors in der American Hockey League auf. Der Finne erhält bei den Eisbären die Rückennummer 56. Darüber hinaus wird Nachwuchsangreifer Maxim Schäfer mit einer Förderlizenz ausgestattet.

Niemeläinen, der von den Edmonton Oilers gedraftet wurde, spielte im Nachwuchs zunächst in der finnischen Heimat und wechselte zur Saison 2015/16 in die Ontario Hockey League. Nach zwei Jahren bei den Saginaw Spirit zog es den ehemaligen U18-Weltmeister zurück nach Finnland. Von 2017 bis 2021 spielte er für HPK und Ässät in der Liiga und wurde mit HPK finnischer Meister 2019. Im April 2020 unterschrieb Niemeläinen einen NHL-Einstiegsvertrag bei den Oilers. Im Dezember 2021 folgte dann sein Debüt in der besten Eishockey Liga der Welt. In Summe kommt der 1,97 Meter große und 86 Kilogramm schwere Defensivspieler auf 43 NHL-Partien für Edmonton. Hinzu kommen insgesamt 127 AHL-Spiele für Edmontons Farmteam, die Bakersfield Condors.

„Markus Niemeläinen ist ein erfahrener Verteidiger, der es bis in die NHL geschafft hat. Er ist groß und körperlich stark. Zudem bringt Markus sich gut in die Offensive ein. Als Finne kennt er bereits die größere Eisfläche und das europäische Eishockey“, kommentiert -Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

„Ich freue mich sehr, für den wohl besten DEL-Club zu spielen. Ich habe gehört, dass die Eisbären-Fans, die Stadt Berlin und die Uber Arena zu den besten in Europa gehören. Wir haben das Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Hierfür werde ich alles geben. Ich kann es nicht erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen“, sagt Markus Niemeläinen.

Darüber hinaus hat Nachwuchsstürmer Maxim Schäfer einen Dreijahresvertrag beim Hauptstadtclub unterschrieben. Der 17-Jährige, der bereits in der Vorbereitung für die Eisbären auflief, erhält eine Förderlizenz für die Eisbären Juniors in der DNL.

Zudem muss Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin in den kommenden Wochen verletzungsbedingt auf die Verteidiger Marco Nowak, Korbinian Geibel und Rio Kaiser verzichten. Geibel wird voraussichtlich noch vier Wochen ausfallen. Kaiser steht rund sechs Wochen nicht zur Verfügung. Nowaks Ausfalldauer ist noch ungewiss.

Mit der Verpflichtung Niemeläinens haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt zehn Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY-DEL-Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand, Linus Vieillard

Abwehr: Mitch Reinke, Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Rio Kaiser, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Olivier Galipeau, Markus Niemeläinen

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Matej Leden, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer, Eric Hördler, Michael Bartuli, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine