Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des schwedischen Verteidigers William Worge Kreü bis zur Rückkehr von Jesse Virtanen bekannt.

Der im Jahr 2000 geborene William Kreü durchlief die Nachwuchsabteilung von Linköping. Der 197 cm grosse Linksschütze hat in seiner bisherigen Karriere über 200 Spiele in der höchsten schwedischen Liga absolviert und dabei das Trikot von Linköping HC sowie Oskarshamn getragen.

In der Saison 2025/26 sammelte der Spieler zudem Auslandserfahrung. Er bestritt 47 Partien in der finnischen Liiga für Jukurit und beendete die Saison in Deutschland bei Adler Mannheim. Der zuverlässige und körperlich robuste Verteidiger bringt Intensität und Stabilität in die Defensive der Biancoblù und verfügt darüber hinaus über ausgewiesene Qualitäten im Unterzahlspiel. Der 26-jährige Schwede wird dem HCAP zur Verfügung stehen, bis Jesse Virtanen wieder einsatzfähig ist.

William darf seine Tätigkeit auf dem Eis mit der Mannschaft erst aufnehmen, sobald die notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit seiner Arbeitsbewilligung abgeschlossen sind. Der Hockey Club Ambrì-Piotta heisst William herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit im Trikot der Biancoblù.

535 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht