Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Ex-Mannheimer zukünftig in Biancoblù
! +HC Ambri-PiottaTransfer-News

Ex-Mannheimer zukünftig in Biancoblù

8. September 20261 Mins read97
Share
William Worge Kreu - © City-Press
Share

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des schwedischen Verteidigers William Worge Kreü bis zur Rückkehr von Jesse Virtanen bekannt.

Der im Jahr 2000 geborene William Kreü durchlief die Nachwuchsabteilung von Linköping. Der 197 cm grosse Linksschütze hat in seiner bisherigen Karriere über 200 Spiele in der höchsten schwedischen Liga absolviert und dabei das Trikot von Linköping HC sowie Oskarshamn getragen.

In der Saison 2025/26 sammelte der Spieler zudem Auslandserfahrung. Er bestritt 47 Partien in der finnischen Liiga für Jukurit und beendete die Saison in Deutschland bei Adler Mannheim. Der zuverlässige und körperlich robuste Verteidiger bringt Intensität und Stabilität in die Defensive der Biancoblù und verfügt darüber hinaus über ausgewiesene Qualitäten im Unterzahlspiel. Der 26-jährige Schwede wird dem HCAP zur Verfügung stehen, bis Jesse Virtanen wieder einsatzfähig ist.

William darf seine Tätigkeit auf dem Eis mit der Mannschaft erst aufnehmen, sobald die notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit seiner Arbeitsbewilligung abgeschlossen sind. Der Hockey Club Ambrì-Piotta heisst William herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit im Trikot der Biancoblù.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

535
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Angreifer Ross Mauermann ist wieder da!

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Angreifer Ross Mauermann ist wieder da!

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys haben auf die Verletzung von Julian Chrobot...

By8. September 2026
! +DNL

DNL: Weiteres 6-Punkte-Wochenende für den KEV ’81 – DEG und Berlin mit Punkte-Teilung

Krefeld / Düsseldorf. (MR) Für den Krefelder EV’81 stand das Rosenheim-Wochenende auf...

By6. September 2026
Grefrather EGTransfer-News

Nächster junger Verteidiger für den Phoenix: Max Falk kommt aus Neuss

Grefrath. (PM GEG) Die Defensive des Grefrath Phoenix nimmt weiter Konturen an...

By6. September 2026
! +Iserlohn RoostersKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine machen den „Partycrasher“ in Iserlohn – Roosters schicken erstmals ein Kapitänsteam in die Saison

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Samstagnachmittag ihr erstes und einziges...

By5. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten