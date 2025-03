Ex-Mannheimer Johan Lundskog bleibt Headcoach der Lakers

Rapperswil. (PM SCRJL) Der Coaching Staff der Lakers für nächste Saison steht zum grössten Teil.

Johan Lundskog bleibt Headcoach, Fabian Gunnarsson wird auch nächste Saison einer seiner Assistenzcoaches sein. Zudem hat Goalietrainer Jaakko Valkama seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Die wichtigste Personalie im Coaching Staff ist geklärt: Johan Lundskog hat einen Vertrag als Headcoach für die nächsten zwei Jahre unterschrieben. Der 40-jährige war nach der Freistellung von Stefan Hedlund am 16. Dezember vom Assistenz- zum Headcoach der Lakers befördert worden. Der schwedisch-kanadische Doppelbürger führte den SCRJ in der Regular Season auf Rang 9 und damit in die Play-Ins. Dort unterlagen die SCRJ Lakers in einem dramatischen und hochspannenden Fight in der Verlängerung gegen den HC Ambrì-Piotta. «Johan hat uns sowohl mit seiner Arbeit als auch mit seiner Art überzeugt. Er ist ein ausgewiesener Fachmann und ein ausgezeichneter Kommunikator. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass er der richtige Mann ist, um das Team zusammen mit seinem Staff erfolgreich in die Zukunft zu führen», sagt Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler zur Weiterverpflichtung von Lundskog.



Ebenfalls am Obersee bleibt Assistenzcoach Fabian Gunnarsson. Der 29-jährige war im letzten Sommer zusammen mit Lundskog zum SCRJ gekommen und hat sich in seiner täglichen Arbeit primär um die Verteidiger gekümmert. Die Lakers haben nun die Option in Gunnarssons Vertrag gezogen, damit bleibt der Schwede bis 2026 am Obersee.

Auch Goaliecoach Jakko Valkama bleibt beim SCRJ. Der Finne war ebenfalls im vergangenen Sommer mit einem Zweijahresvertrag zu den Lakers gestossen. Nun wurde der Vertrag mit dem 42-jährigen vorzeitig um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.

