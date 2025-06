Ex-Mannheimer heuert in der VW-Stadt an! Grizzlys verpflichten einen echten Allrounder

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben sich die Dienste von Verteidiger Keaton Thompson gesichert.

Der 29-jährige US-Amerikaner stand in der vergangenen Spielzeit in der russischen KHL auf dem Eis und wird bei den Niedersachsen einen Einjahresvertrag erhalten.

In der vergangenen Saison spielte der 1,83 Meter große Linksschütze in der KHL für Torpedo Nizhny Novgorod. In 60 Partien gelangen ihm zwei Tore und neun Vorlagen. Auch in der PENNY DEL ist der US-Amerikaner keine Unbekannte. Nach sieben Spielzeiten in der American Hockey League (AHL) war Thompson während der Saison 2023-2024 zu den Adler Mannheim gewechselt. Für die Kurpfälzer stand er 13-mal auf dem Eis und erzielte dabei zwei Tore und drei Assists.

Keaton Thompson wird bei den Grizzlys die Trikotnummer 4 erhalten und gemeinsam mit seiner Ehefrau Grace zum Beginn der Saisonvorbereitung Anfang August in Wolfsburg eintreffen.

„Wir freuen uns sehr, dass Keaton sich für unser sportliches Konzept entschieden hat und wir ihn in Wolfsburg willkommen heißen dürfen. Er ist ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer und ein echter Allrounder, der in allen Situationen eingesetzt werden kann. Keaton kennt die DEL bereits aus seiner Zeit in Mannheim und verkörpert viele positive Eigenschaften, die wir in der Abwehr benötigen. Er ist ein solider Arbeiter, besitzt einen positiven Charakter, ist ehrgeizig, spielt konstant und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori (AL), Leo Hafenrichter, Fabio Pfohl

Stürmer: Jimmy Lambert (AL), Lucas Dumont, Jacob Hayhurst (AL), Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

