Ex-Krefelder Odeen Tufto ist zurÃ¼ck in Europa

Artikel anhören Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat per sofort und bis zum Ende der Saison 2023/24 den US-Amerikaner Odeen Tufto verpflichtet. Der...

Artikel anhören Artikel anhören

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat per sofort und bis zum Ende der Saison 2023/24 den US-Amerikaner Odeen Tufto verpflichtet.

Der Center stösst als Ersatz für den verletzten Eric Faille zum EHCO.

Odeen Tufto wechselt von den Iowa Heartlanders aus der ECHL zum EHC Olten. Der bald 27-jährige Center hat bereits den zweiten Teil der vergangenen Saison in Europa gespielt. Bei den Krefeld Pinguinen in der DEL 2 erzielte Tufto in 24 Spielen 26 Skorerpunkte.

Davor war Tufto in verschiedenen Organisationen in den nordamerikanischen Ligen AHL, ECHL und NCAA tätig. Er gilt als schneller und spielstarker Vorbereiter mit guter Übersicht.

Tufto ist am Mittwochvormittag in der Schweiz gelandet und wird am Donnerstag zum ersten Mal mit dem EHC Olten trainieren. Der Center wird vorläufig als Ersatz des verletzten Eric Faille zum Einsatz kommen. Tufto hat beim EHC Olten einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24 unterschrieben.