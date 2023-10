Ex-Krefelder darf beim EHC Olten „vorspielen“

Artikel anhören Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten stattet Stürmer Martin Ness mit einem Tryout-Vertrag bis Ende Oktober aus. Anschliessend prüft der EHCO die...

Artikel anhören Artikel anhören

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten stattet Stürmer Martin Ness mit einem Tryout-Vertrag bis Ende Oktober aus.

Anschliessend prüft der EHCO die Option, Ness unter Vertrag zu nehmen.

Martin Ness trainiert seit Anfang August mit dem EHC Olten mit und ist einem Testspiel zum Einsatz gekommen. Der 30-jährige Ness bringt die Erfahrung von knapp 350 Spielen in der National League sowie knapp 200 Spielen in der Swiss League mit. Der Center gilt als Bully- und Boxplay-Spezialist und soll mit seiner Routine die zahlreichen jungen Spieler beim EHCO in ihrer Entwicklung unterstützen.

Ness hat vorerst einen Tryout-Vertrag bis Ende Oktober unterschrieben und kann am Sonntag in Bellinzona zum ersten Mal eingesetzt werden. Drängt sich der Stürmer mit seinen Leistungen in den kommenden Spielen auf, prüft der EHCO die Option, Martin Ness fix unter Vertrag zu nehmen.

5503 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten