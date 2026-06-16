Ex Kölner Hai spielt in der neuen Saison in der finnischen Liiga

Lahti. (PM Pelicans) Der aus Oulu stammende Markus Nutivaara bringt zukünftig viel Erfahrung, Gelassenheit und Spielverständnis in die Abwehr der Pelicans Lahti ein.

Der 32-jährige Nutivaara ist ein Verteidiger mit Linksschuss, der unter anderem für die Organisationen der Columbus Blue Jackets und der Florida Panthers gespielt hat.

Nutivaara, der bei Kärpät Oulo das Eishockeyspielen erlernte, schaffte nach starken Jahren in der heimischen Liga den Sprung von der Liiga in die NHL. Er wurde im Sommer 2015 gedraftet, als ihn die Columbus Blue Jackets in der siebten Runde an 189. Stelle auswählten. Seine Erfahrung aus hart umkämpften internationalen Serien bringt Führungsqualitäten und spielerische Klasse in die Defensive der Pelicans.

Zwischen 2023 und 2025 war er inaktiv. Danach schnürte er erneut die Schlittschuhe für Karpät. Im Februar folgte ein kurzes Intermezzo bei den Kölner Haien. Nun der Schritt zurück in die Liiga.

Mit Nutivaara gewinnen die Pelicans einen Spieler, der sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine eine wichtige Rolle übernehmen möchte. Der Verteidiger betont, wie wichtig es ihm ist, der Mannschaft zu helfen und Siege einzufahren.

„Es fühlt sich wirklich gut an. Es ist toll zu wissen, dass ich in Lahti wieder trainieren und Eishockey spielen kann – ich verbinde damit viele schöne Erinnerungen. Ich hatte dort in jüngeren Jahren eine großartige Zeit. Ich möchte ein unermüdlicher Führungsspieler sein, Verantwortung übernehmen und dem Team zum Sieg verhelfen. Ich will meine Erfahrung einbringen, den jüngeren Spielern helfen und auch meine Mitspieler besser machen“, sagt Markus Nutivaara.

Jarkko Oikarinen, Sportdirektor der Pelicans, sieht in der Verpflichtung von Nutivaara ein wichtiges Signal.

„Markus ist ein Spielertyp, wie man ihn in der Liga nicht oft findet. Er bringt uns viel Erfahrung, spielerisches Können und Ruhe ins Spiel, aber auch Führungsqualitäten im Alltag und in der Kabine. Wir sind fest davon überzeugt, dass Markus dem Team enorm weiterhelfen und unseren Fans viel Freude bereiten kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Pelicans entschieden hat“, kommentiert Oikarinen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Markus Nutivaara @ Elite Prospects

160 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro