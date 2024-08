Ex-KapitÃ¤n zurÃ¼ck im Trikot des EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM EHC) Es tut sich noch einmal was im Kader des EHC Waldkraiburg. Thomas Rott, der ehemalige Kapitän der Waldkraiburger Löwen, kommt wieder...

Waldkraiburg. (PM EHC) Es tut sich noch einmal was im Kader des EHC Waldkraiburg.

Thomas Rott, der ehemalige Kapitän der Waldkraiburger Löwen, kommt wieder zurück in die Waldstadt, um sich seinem Verein anzuschließen.

Man kann nicht gerade behaupten, dass es viele glückliche Gesichter gab, als Thomas Rott nach der Abstiegssaison 2022/2023 nicht nur seinen Abschied von den Löwen bekanntgab, sondern ausgerechnet den Rivalen aus Dorfen als seinen neuen Club wählte. Doch nach einem Jahr auf Abwegen, wie einst Odysseus auf einer Irrfahrt, auf der er sich vom Sirenengesang aus der Stadt an der Isen verwirren ließ, ist er nun wohlbehalten dort zurück, wo er hingehört. Rott ist ein Waldkraiburger und gehört in die Raiffeisen-Arena. Seit der Saison 2006/2007, im zarten Alter von 16, als er zum ersten Mal im Aufgebot einer Seniorenmannschaft des EHC stand und zwei Spiele in den Play-Off-Runden bestritt. Diese beiden Spiele gingen damals letztlich knapp an „Deggendorf Fire“ und die Saison war beendet. Seit dieser Zeit schnürte sich Thomas ausschließlich für seine Löwen die Schlittschuhe und das zuletzt selbst dann, wenn es, danke eines Mittelfußbruches schmerzte sich die Arbeitsschuhe anzuziehen. Vor der Saison 22/23 kündigte er dann seinen Abschied zum Ende der Saison an. Dass dies letztlich anders kam, wissen die Fans sehr genau. Doch ist eine Saison auf Abwegen wirklich ein Grund, einen Spieler der weit mehr als 20 Jahre alles für einen Verein gab, nicht mehr zu mögen? Der EHC Waldkraiburg ist glücklich, seinen „verlorenen Sohn“ wieder in den eigenen Reihen zu wissen und freut sich, Thomas wieder im blau-gelben Dress spielen zu sehen. aha