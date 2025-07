Ex-Junioren-Nationalspieler Leon Sivic verstÃ¤rkt die EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders basteln weiter an ihrem Kader für die kommende Saison.

Nach Marvin Feigl wechselt mit Leon Sivic ein weiterer talentierter Stürmer vom ESV Kaufbeuren aus der DEL2 an den bayerischen Bodensee. Dieser Transfer, wurde den anwesenden Gästen beim Sponsorenabend in der Lindauer Spielbank offiziell unter großem Applaus präsentiert. Für die Islanders wird Sivic mit der Nummer 95 auf Torejagd gehen.

Wie schon bei Marvin Feigl, will sich auch Leon Sivic bei den EV Lindau Islanders für höhere Aufgaben empfehlen und hat sich deshalb sehr bewusst für Lindau entschieden. Der 21-Jährige gilt als vielversprechendes Sturmtalent. Bereits in der Saison 2022/2023 fiel er dem sportlichen Leiter der Islanders, Milo Markovic, positiv auf. Nun ist es gelungen, den technisch versierten Angreifer für Lindau zu gewinnen. Mit seiner Dynamik, Spielintelligenz und Abschlussstärke soll Sivic eine starke Rolle im Angriff der Islanders übernehmen und das Team in der kommenden Saison verstärken. „Leon ist ein sehr talentierter Spieler, der uns bereits in der Spielzeit 2002/2023 das erste Mal aufgefallen ist. Neben seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten ist Leon technisch sehr versiert. Er besitzt zudem einen guten Schuss. Wir freuen uns, dass Leon sich für uns entschieden hat!“, so Markovic über den Neuzugang.

Der gebürtige Memminger erlernte das Eishockeyspielen beim EV Bad Wörishofen und ging früh in der Jugend schon zum ESV Kaufbeuren. Über die verschiedenen Jugendmannschaften des ESVK erarbeitete sich Sivic in der Saison 2019/2020 auch eine Einladung zur deutschen Juniorennationalmannschaft, wo er drei Spiele für die U16 machte, ebenso in den weiteren Jahren für die U18 und die U20. In der darauffolgenden „Corona-Saison“ 2020/2021, absolvierte der talentierte Stürmer bei den Kölner Junghaien, dem Nachwuchs der Kölner Haie, sieben Spiele bei der U17 in denen er starke 22 Punkte erzielen konnte. Nach einer weiteren Spielzeit in Köln, jetzt aber bei der U20 der „Junghaie“, kehrte Leon Sivic zurück nach Kaufbeuren, wo er dann zwischen der U20, dem DEL2-Team und dem EV Füssen pendelte. Für den Oberligisten Füssen absolvierte der Stürmer die meisten Einsätze und sammelte schon wertvolle Erfahrung in der Oberliga. So war es dann auch in der Saison 2023/2024, ehe Sivic in der vergangenen Spielzeit komplett im Kader des ESV Kaufbeuren in der DEL2 eingesetzt war und dabei vier Tore erzielte.

Kaderstatus 2025|2025 zum 03.07.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS), Julian Hübner (neu: eigene Jugend)

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Lukas Bender (neu: Hannover Scorpions / OLN), Kazuki Lawlor (neu: KH Torun / POL) Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marvin Feigl (neu: ESV Kaufbeuren), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Leon Sivic (neu: ESV Kaufbeuren), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer / Co-Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert), Marko Šakić (Vertrag verlängert)

