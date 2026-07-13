Ex-Iserlohner Coach Jason O’Leary übernimmt als Cheftrainer der Heilbronner EC Falken

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner EC Falken haben die vakante Position des Cheftrainers neu besetzt: Jason O’Leary übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung an der Bande und wird die Mannschaft um Kapitän Frederik Cabana in die kommende Saison führen.

Nach dem aus privaten Gründen erfolgten Rücktritt von Steffen Ziesche haben die Verantwortlichen die Trainersuche zügig und mit großer Sorgfalt vorangetrieben. Mit Jason O’Leary konnten die HEC Falken einen erfahrenen Cheftrainer gewinnen, der sowohl national als auch international über einen hervorragenden Ruf verfügt und regelmäßig in den europäischen Top-Ligen coachte.

Nachdem der heute 47-Jährige sein Studium in seinem Heimatland Kanada beendete und sich nach einiger Zeit mehr auf den Eishockeysport fokussierte, ging O’Leary nach Österreich. Dort arbeitete er als Nachwuchscoach und gleichzeitig auch als U-Nationaltrainer Österreichs. Für ihn folgte anschließend der Schritt in die Schweiz zum SC Langenthal, wo er zunächst auch im Nachwuchs aktiv war, ehe er als Co-Trainer für die Profis in der zweithöchsten Spielklasse fungierte. Kurz darauf wurde Jason O’Leary zum Headcoach befördert und gewann mit seinem Team 2017 die Meisterschaft.

Die guten Leistungen blieben nicht unentdeckt, sodass er vom Genève-Servette Hockey Club (Erste Liga Schweiz) als Co-Trainer verpflichtet wurde. Im Anschluss der Saison ging es für O’Leary wiederum als Cheftrainer in die zweite schweizerische Liga in die damalige Akademie des EV Zug.

Zur Saison 2019/2020 unterschrieb der Familienvater bei den Iserlohn Roosters in der DEL. Nach knapp zwei Spielzeiten folgen weitere Engagements in höchsten europäischen Spielklassen bei den SCL Tigers (Schweiz), Ducs d’Angers (Frankreich), HK Spišská Nová Ves (Slowakei) und zuletzt bei den Odense Bulldogs (Dänemark), mit denen er auch an der Champions Hockey League teilnahm.

Mit seiner Erfahrung aus der Arbeit mit jungen Spielern und gestandenen Profis soll Jason O’Leary den eingeschlagenen Weg nach dem Neustart der Falken konsequent fortsetzen und die bereits größtenteils zusammengestellte Mannschaft optimal auf die kommende Spielzeit vorbereiten.

Geschäftsführer Kai Sellers: „Nachdem wir nochmal auf Trainersuche gegangen sind, war es unser Ziel, zeitnah einen Trainer zu verpflichten, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Konzept passt. Mit Jason haben wir genau diesen Trainer gefunden. Seine Art, seine Erfahrung sowie seine Arbeits- und Spielweise haben uns überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er unserer Mannschaft genau die richtigen Impulse geben wird.“

Jason O‘Leary: „Ich freue mich riesig darauf, nach Heilbronn zu kommen. Schon bei unserem ersten Treffen waren die Verantwortlichen und alle Mitarbeiter äußerst herzlich und haben mir ihre Vision für die Zukunft des Eishockeystandorts Heilbronn und die Falken vorgestellt – und ich könnte nicht glücklicher sein, nun ein Teil davon zu werden.“

Seine Trainerstationen

Source: Jason O’Leary @ Elite Prospects

482 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro