Ex-Eispirat Aleš Kranjc an ALS erkrankt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben in den vergangenen Tagen eine traurige Nachricht aus Slowenien erhalten: Aleš Kranjc, während der Saison 2017/18 in Diensten der Westsachsen, ehemaliger slowenischer Nationalspieler und als Olympia-Teilnehmer im Goldenen Buch der Stadt Crimmitschau verewigt, ist an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt.

Die Familie des 41-Jährigen hat nun ein Spendenkonto eingerichtet.

Aleš Kranjc war Teil einer der erfolgreichsten Eispiraten-Mannschaften. Zur Saison 2017/18 aus Bad Nauheim gekommen, entwickelte sich der Slowene mit DEL-Erfahrung schnell zu einem Schlüsselspieler, wurde prompt Assistenzkapitän und erreichte über die Pre-Playoffs gegen Ravensburg die erste Meisterschaftsrunde der Eispiraten seit zehn Jahren. Zwischenzeitlich nahm „Gringo“ als Mitglied der Westsachsen sogar an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil und konnte sich daraufhin in das Goldene Buch der Stadt Crimmitschau eintragen. Der Offensivverteidiger, der noch bis 2020 aktiv Eishockey spielte und jederzeit als herzlicher, aufgeschlossener Mensch glänzte, wird somit immer ein großer Teil der Eispiraten und der Stadt Crimmitschau bleiben.

Dann die Diagnose ALS: Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine unheilbare, schwere Erkrankung des Nervensystems. Es werden dabei zunehmend vor allem motorische Nervenzellen (Motoneuronen) geschädigt – also Nervenzellen, die für die Kontrolle und Steuerung von Muskeln und Bewegungen zuständig sind. Eine Horror-Nachricht für den zweifachen Familienvater!

Die Familie von Aleš Kranjc bittet nun um Mithilfe von Freunden aus der großen und starken Eishockey-Welt. In den USA gibt es eine einzige Klinik, die sich auf ALS-Patienten spezialisiert hat und auf die Behandlung genau dieser Krankheit spezialisiert ist. Sie bietet allen Patienten große Hoffnung, das Leben mit dieser Krankheit zu verbessern und möglicherweise zu verlängern.

Leider sind die Behandlungskosten sehr hoch und übersteigen die Möglichkeiten der Familie. Deshalb wurde nun ein Spendenkonto eingerichtet:

Aleš Kranjc (Obere Au 5a, 85080 Gaimersheim) IBAN: DE35 3707 0024 0150 7011 00 BIC: DEUTDEDBKOE PAYPAL: kranjc28@gmail.com GoFundMe: gofund.me /5a638602

Die Eispiraten-Familie ist in Gedanken bei Aleš und wünscht Ihm und seiner Familie viel Kraft!

