Ex-DÃ¼sseldorfer verlÃ¤ngert in Dortmund

Dortmund. (PM Eisadler) Als im August letzten Jahres bei der Saisoneröffnung der Eisadler Dortmund mit Colin Long ein äußerst renommierter Stürmer vorgestellt werden konnte, da ließ das schon aufhorchen.

Wenn man schon in der WHL (Western Hockey League), AHL (American Hockey League), ECHL (East Coast Hockey League), AlspHL (Alps Hockey League) und DEL (Deutsche Eishockey Liga) gespielt hat, dann kann man auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken.

Dass er seinen sportlichen Wert auch bei den Eisadlern unter Beweis stellen würde, war vorauszusehen und zeigte sich rückblickend auch in dem statistischen Wert von 2,5 Scorerpunkten pro Spiel. Ein Ende als Spieler ist noch nicht in Sicht, denn der im kalifornischen Santa Ana geborene Rechtsschütze wird auch in der neuen Spielzeit für die Eisadler stürmen. Dass Colin Long am heutigen Donnerstag 36 Jahre alt wird, ändert nichts an seinem sportlichen Ehrgeiz. Er fühlt sich wohl in Dortmund, hat schon in der letzten Saison beim Training der Nachwuchsmannschaften unterstützend mitgearbeitet und wird dies noch weiter intensivieren.

Matthias Potthoff, Sportliche Leiter der Eisadler zum Dortmunder Top-Spieler: „Colin ist ein absoluter Leader und Führungsspieler im Team. Er hat in seiner ersten Saison die Mannschaft angeführt und passt zudem charakterlich hervorragend ins Teamgefüge. Seine spielerischen Qualitäten, seine Ruhe am Puck, sein Auge für den besser positionierten Mitspieler auf dem Eis, Colin verbindet alles und man kann von einem erfahrenen Import nicht mehr erwarten. Wir sind stolz und froh, dass Colin seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat und freuen uns, ihn auch in der kommenden Saison im Team zu haben.“

Kaderübersicht

Tor: #1 Christoph Oster

Abwehr: #12 Alexander Lauer, #18 Robin Poberitz, #70 Mike Ortwein, #94 Marvin Cohut

Sturm: #4 Jelle Julien, #13 Colin Long, #14 Ben Busch, #17 Corvin Rosenthal, #41 Kevin Trapp, #97 Kevin Thau

