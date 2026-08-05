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Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Ex-Düsseldorfer Reed Stark erhält Try-Out-Vertrag bei den Blue Devils Weiden
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Ex-Düsseldorfer Reed Stark erhält Try-Out-Vertrag bei den Blue Devils Weiden

5. August 20261 Mins read48
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Reed Stark - © Marco Leipold / City-Press
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Weiden. (PM Blue Devils) Der in den USA geborene Stark, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte seine Eishockey-Ausbildung in Nordamerika.

Nach mehreren Jahren in der NAHL spielte er vier Spielzeiten für die University of Wisconsin-Superior in der NCAA III.

In seiner letzten College-Saison 2024/2025 erzielte er in 25 Spielen 14 Tore und neun Vorlagen. Anschließend sammelte er bei den Utah Grizzlies erste Erfahrungen im professionellen Eishockey.
In der vergangenen Saison wechselte Stark nach Deutschland und schloss sich zunächst der Düsseldorfer EG an. Im weiteren Saisonverlauf wechselte der Angreifer zu den Rostock Piranhas in die Oberliga Nord. Dort absolvierte er 35 Spiele und verbuchte vier Tore sowie fünf Assists.

Bis Ende September wird der Linksschütze nun vollständig in den Trainings- und Spielbetrieb der Blue Devils integriert und bekommt damit die Möglichkeit, sich für ein längerfristiges Engagement zu empfehlen.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Reed wird bis Ende September bei uns sein und auch in den Spielen zum Einsatz kommen, damit er sein Können zeigen kann. Bis zum Ende seines Try-Out-Vertrags wird er auch an allen Klub-Veranstaltungen teilnehmen. Anschließend werden wir eine Entscheidung über eine mögliche weitere Zusammenarbeit treffen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Reed Stark @ Elite Prospects

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