Ex DEL-Profi wegen Drogenvergehen verurteilt

Helsinki. (EM) Wie mehrere skandinavische Medien (Sportbladet, Yle) berichten, wurde der frühere finnische Eishockeyprofi Jere Karalahti vor dem Bezirksgericht in Helsinki wegen eines schweren Drogenvergehens verurteilt.

Der ehemalige finnische Nationalspieler befand sich seit dem vergangenen Herbst wegen des Verdachts auf Drogendelikte in Untersuchungshaft. Er wurde am Freitag vom Bezirksgericht Helsinki verurteilt.

Karalahti wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

Der 51-Jährige wurde wegen des Kaufs von 300 Gramm Kokain und einem Kilogramm Amphetamin zum Weiterverkauf angeklagt.

Karalahti soll vor Gericht gestanden haben, aber auch eingeräumt haben, dass die Mengen viel geringer gewesen seien (80 Gramm Kokain und 300 Gramm Amphetamin) und für den Eigengebrauch bestimmt gewesen seien.

Jere Karalahti kann auf eine international erfolgreiche Karriere zurückblicken. Mit Finnland gewann er drei Silber- und eine Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften, stand zudem zwei Mal im WM-All-Star-Team. Bei seinem Heimatklub IFK Helsinki und Jokerit feierte in seinem Heimatland die größten Erfolge. In der NHL lief er in 166 Begegnungen für die Los Angeles Kings auf. Zwei Spielzeiten verteidigte er für Minsk in der russischen KHL. Zum Abschluss seiner Karriere spielte er für HV71 in Schweden.

In Deutschland dürfte er den meisten Fans noch aus seiner Hamburger Zeit bekannt sein. Für die Freezers stand er von 2008 – 2010 auf dem Eis. In 106 Spielen stehen 14 Tore und 32 Assist in seinen Statistikbüchern. Außerdem absolvierte er zwei Partien für die Nordlichter im damaligen DEB-Pokal.

Nach seiner aktiven Karriere hat man Jere Karalahti nicht mehr im professionellen Eishockey wahrgenommen.