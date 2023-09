Ex-Bremerhavener Anders Krogsgaard bleibt ein Hai

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Anders Krogsgaard war in seiner ersten Saison in Innsbruck eine verlässliche Stütze und konnte die Verantwortlichen mit seiner staubtrockenen,...

Innsbruck. (PM Haie) Anders Krogsgaard war in seiner ersten Saison in Innsbruck eine verlässliche Stütze und konnte die Verantwortlichen mit seiner staubtrockenen, stabilen Spielweise vollends überzeugen.

Der 27-jährige Däne stand für die Haie 53 Mal am Eis und verbuchte dabei insgesamt 31 Punkte, war im Grunddurchgang unter den Verteidigern ligaweit der drittbeste Assistgeber. Auch bei der vergangenen A-WM glänzte Krogsgaard für sein Heimatland Dänemark als Vorbereiter.

Die gesamte Organisation der Haie freut sich, Anders Krogsgaard weiter im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Anders Krogsgaard: „Ich bin sehr froh weiter in Innsbruck zu spielen. Wir hatten alle gemeinsam mit den Fans eine so großartige Saison, so viel Spaß, und ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können, und noch einen Schritt nach vorne machen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Großartig, dass Anders bei uns bleibt! Er hat die richtige Einstellung, ist ein Vorzeigeprofi und weiß, was wir von ihm erwarten, um weiterhin Erfolg zu haben. Er wird einen großen Anteil daran haben, den Klub weiter einen Schritt nach vorne zu bringen.“

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Anders war ein wichtiger Bestandteil der letztjährigen Mannschaft, die so erfolgreich gespielt hat. Ich bin sicher, dass er das auch nächste Saison wieder sein wird, und freue mich, dass sich Anders für einen Verbleib in Innsbruck entschieden hat.“