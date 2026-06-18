Ex-Berliner Meisterspieler kommt mit Erfahrung und physischer Präsenz zu den Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Olivier Galipeau einen weiteren Verteidiger für die kommende Saison verpflichtet.

Der 29-jährige Kanadier bringt umfassende Erfahrung aus mehreren Ligen mit und soll der Salzburger Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Galipeau spielte zuletzt beim HC Banská Bystrica in der Slowakei und erzielte dort in 59 Spielen 34 Punkte. Davor absolvierte der 1,83 Meter große Linksschütze seine erste Europa-Saison bei den Eisbären Berlin, für die er inklusive Playoffs 52 DEL-Spiele bestritt und 12 Punkte sammelte. Zusätzlich kam er mit den Eisbären in der Champions Hockey League auf 10 Einsätze und 3 Assists. In Nordamerika absolvierte Galipeau zuvor 129 Spiele in der American Hockey League und sammelte zusätzlich viel Erfahrung in der ECHL, wo er in 234 Partien 140 Scorerpunkte verbuchte.

Statement Alan Letang, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Wir freuen uns riesig, Olivier Galipeau in unserer Verteidigung begrüßen zu dürfen. Olivier weiß, wie man Meisterschaften gewinnt und ist ein zuverlässiger Zwei-Wege-Verteidiger, der jeden Abend sein Spiel durchzieht. Sein geschmeidiges Skating, seine hervorragende Spielübersicht und sein unbändiger Kampfgeist machen ihn zu einem extrem unangenehmen Gegenspieler. Oliviers unermüdlicher Einsatz passt perfekt zu unserer Teamkultur.“

Galipeau gilt als zweikampfstarker Abwehrspieler, der konsequent verteidigt, körperlich präsent ist und zugleich offensive Akzente aus der Defensive setzen kann. Mit seiner nordamerikanischen Ausbildung und seinen bisherigen Stationen in Europa verfügt der Kanadier über ein vielseitiges Profil für die Defensive der Red Bulls.

Statement Olivier Galipeau „Die Red Bulls haben eine top Organisation und wollen jedes Jahr den Titel gewinnen. Danach habe ich gesucht. Die größere Eisfläche kenne ich ja schon und ich erwarte mir auch in der ICE Hockey League einen hohen kompetitiven Level. Ich sehe mich als defensiven Verteidiger, der in der eigenen Zone hart spielen kann. Dazu kann ich gut mit dem Puck umgehen und das Spiel schnell nach vorn verlagern. Ich möchte gern wieder eine Meisterschaft gewinnen und will mit meiner Erfahrung und meiner besten Performance meinen Teil zum Teamerfolg beitragen.“

Auch seine Karrierehistorie zeigt die Qualitäten des Kanadiers. In der Quebec Major Junior Hockey League gewann Galipeau zweimal die Meisterschaft und holte 2018 mit Acadie-Bathurst Titan zusätzlich den prestigeträchtigen Memorial Cup. Im selben Jahr wurde er mit der Émile-Bouchard-Trophée als bester Verteidiger der QMJHL ausgezeichnet und ins First All-Star Team der Liga gewählt.

Nach seiner Juniorenzeit schloss sich Galipeau der Organisation der Boston Bruins an und spielte in der AHL unter anderem für die Providence Bruins, Chicago Wolves und Laval Rocket. In der ECHL gewann er 2021 mit den Fort Wayne Komets den Kelly Cup und nahm in der Saison 2022/23 am ECHL All-Star-Game teil. Nach seinem Wechsel nach Europa stand er zunächst bei den Eisbären Berlin unter Vertrag und wurde mit den Hauptstädtern in der Saison 2024/25 deutscher Meister. In der vergangenen Spielzeit wechselte Galipeau zum HC Banská Bystrica, wo er als Assistenzkapitän Verantwortung übernahm.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Olivier Galipeau @ Elite Prospects

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung

Olivier Galipeau (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Wyatt Kalynuk (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN/IRL)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Mathias Böhm (AUT)

Adam Brooks (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Michael Raffl (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

184 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro