Ex-Augsburger verlÃ¤sst Red Bull Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Stürmer Scott Kosmachuk haben die Zusammenarbeit beendet.

Der 31-jährige Kanadier kam während der vergangenen Saison nach Salzburg und hat großen Anteil am Erfolg der Red Bulls.

Scott Kosmachuk, der bereits vor seinem Engagement in Salzburg für zwei Jahre Liga-Erfahrung in Villach gesammelt hatte, kam im November letzten Jahres zu den Red Bulls und füllte die Lücke aus, die kurzfristig durch die Verletzung mehrerer Salzburger Stürmer entstanden war. Der Routinier spielte seine ganze Erfahrung aus und kam in 39 Spielen inklusive Playoffs auf 13 Tore und 18 Vorlagen. Kosmachuk erwies sich auch neben seinen Qualitäten als Goal-Getter als mannschaftsdienlicher Spieler, womit er großen Anteil am vierten ICE Hockey League-Titel der Red Bulls in Folge hat. Es war der erste Titelgewinn seiner Profikarriere.

Im Zuge der teilweisen Neustrukturierung des Salzburger Teams für die kommende Saison wird dem Stürmer aber kein Angebot für eine weitere Zusammenarbeit gelegt. Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei Scott Kosmachuk für die gezeigten Leistungen und wünscht ihm privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

