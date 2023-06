Ex-Augsburger Panther kommt zu den Red Bulls – Anaheim Ducks draften ehemaligen Red Bull Eishockey Akademie Torhüter

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg begrüßt mit dem Stürmer Adam Payerl den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 32-jährige...

Der 32-jährige Kanadier hat die letzten fünf Jahre mit den Augsburger Panthern in der PENNY DEL gespielt, die Red Bulls bzw. die win2day ICE Hockey League sind erst seine zweite Station in Europa.

Adam Payerl: „Ich bin schon sehr gespannt auf die Organisation der Red Bulls. Als sich die Möglichkeit ergab, bei so einem renommierten Club mit ‚Winning Culture‘ zu spielen, habe ich nicht lange gezögert, zumal jeder, mit dem ich geredet habe, nur Gutes über die Organisation und die Stadt erzählt. Ich bin ein starker Power Forward mit einem guten Schuss, als weitere Stärken sehe ich meine Geschwindigkeit und ich kann Entscheidungen treffen. Ich versuche, meine Größe und meine Stärken ums Tor herum effektiv einzusetzen und mich in gute Schusspositionen zu bringen. Ich freue mich schon auf die neue Saison und will dem Team helfen, Spiele zu gewinnen und die Gewinnertradition des Clubs fortzusetzen.“

Oliver David, Head Coach EC Red Bull Salzburg: „Adam hat seine Karriere auf seinem starken Charakter, seine Wettbewerbsfähigkeit und Vielseitigkeit aufgebaut. Es ist einfach schwer, gegen ihn zu spielen, aber umso leichter mit ihm. Die Teamkollegen werden ihn mögen und das ist das Wichtigste.“

Adam Payerl kam über die kanadische Juniorenliga OHL in die AHL und hat dort in 362 Spielen bei drei Vereinen viel Erfahrung gesammelt. Höhepunkt der Zeit in Nordamerika waren zwei NHL-Einsätze mit den Pittsburgh Penguins (2013/14). 2018 wechselte der 1,91 Meter große Stürmer nach Europa und spielte seitdem bei den Augsburger Panthern in der PENNY DEL. Gleich in der ersten DEL-Saison erreichte Payerl mit den Augsburgern in den Playoffs das Halbfinale.

Seine beste Saison spielte er 2021/22 (nur Hauptrunde) mit 24 Toren und 16 Assists in 51 Spielen. Insgesamt hat Payerl 243 DEL-Spiele absolviert und kennt aus der damaligen Zeit Salzburgs Torhüter David Kickert, der in der Saison 2020/21 für kurze Zeit in Augsburg gespielt hat.

Der aktuelle Kader der Saison 2023/24

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Tyler Lewington (CAN)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Devin Steffler (AUT/USA)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Tim Harnisch (AUT)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Adam Payerl (CAN)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

Torhüter Damian Clara in der zweiten Runde gedraftet

Damian Clara (2005) ist der erste italienische Torhüter, der jemals von der NHL gedraftete wurde. Der ehemalige Red Bull Eishockey Akademie Spieler war für insgesamt drei Saisonen (2019/20 bis 2021/22) in Salzburg. Danach wechselte er nach Schweden und konnte dort in der zweithöchsten Liga, der Hockey Allsvenskan, Fuß fassen. Nun sicherten sich die Anaheim Ducks in der 2. Runde an 60. Stelle die Rechte am 18-jährigen Italiener. Die Red Bull Eishockey Akademie gratuliert Damian zu diesem Erfolg und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute!

Christian Winkler, Managing Director Sport: „Der Draft ist für uns jedes Jahr eine aufregende Geschichte. Es ist wunderschön, dass Damian Clara – ein Spieler, der mit 14 Jahren zu uns gekommen ist und dann drei Jahre bei uns verbracht hat – heute in der zweiten Runde gezogen wurde. Dies bestätigt auch die sehr gute Arbeit unseres Goalie-Departments. Wir wünschen Damian auf diesem Wege alles Gute für seine Zukunft!“

