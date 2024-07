Ex Augsburger Panther geht in seine dritte Bozener Saison

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem kanadischen Verteidiger Scott Valentine für die Saison 2024/25 verlängert...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem kanadischen Verteidiger Scott Valentine für die Saison 2024/25 verlängert wurde.

Der 33-jährige wird in seine dritte Saison im Trikot der Foxes gehen.

Valentine, der nach sieben Saisons in der DEL, 2022 nach Bozen kam, wurde schnell zu einem der beliebtesten Spieler bei den weiß-roten Fans, dank seines körperbetonten Spiels und seiner Führungsqualitäten auf und neben dem Eis. In 128 Einsätzen erzielte er 4 Tore und 33 Assists: letzte Saison beendete er die Regular Season mit einem Plus/Minus-Wert von +10, dem zweitbesten Wert unter den Verteidigern der Mannschaft.

Karriere

Nach seinen Juniorenerfahrungen in der OHL und dem Draft der Anaheim Ducks im Jahr 2009, kam Valentine 2011 in die AHL, wo er das Trikot der Milwaukee Admirals trug. Hier spielte er drei Saisons, bevor er seine nordamerikanische Karriere in der Saison 2014/15 bei den Texas Stars (AHL) und Idaho Steelheads (ECHL) beendete. 2015 begann für ihn die europäische Erfahrung in der DEL: zuerst eine Saison in Krefeld, dann ganze sechs mit dem Trikot der Augsburger Panther, mit denen er auch in der Champions Hockey League spielte. In Deutschland verzeichnete Valentine insgesamt 323 Einsätze und 84 Punkte. Dann der Wechsel in die Landeshauptstadt, wo er in zwei Jahren ein Finale und ein Halbfinale erreichte.

„Ich bin sehr glücklich, in Bozen zu bleiben und wieder vor unseren großartigen Fans spielen zu können. In den letzten zwei Jahren haben wir eine Mannschaft aufgebaut, die das Ziel hat, die Meisterschaft zu gewinnen, und ich kann es kaum erwarten, wieder aufs Eis zu gehen und bis zum Ende zu kämpfen. Es muss das Jahr der Revanche sein, es ist an der Zeit, den Titel nach Bozen zu holen.“