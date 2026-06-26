Ewan Huet verlässt den EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten und ein National-League-Club haben sich auf einen Transfer von Ewan Huet verständigt.

Der junge Torhüter verlässt den EHC Kloten per sofort gegen eine Ablösesumme. Huet war vor der Saison 2025/26 gemeinsam mit Davide Fadani und Ludovic Waeber als Teil des Klotener Goalie-Trios verpflichtet worden.

Ricardo Schödler (Sportchef): «Wir bedauern, dass Ewan den EHC Kloten verlassen wird. Gleichzeitig haben wir Verständnis für seinen Wunsch, eine neue sportliche Herausforderung wahrzunehmen.»

Trotz des Abgangs von Ewan Huet hält der EHC Kloten unverändert an seinem eingeschlagenen Weg auf den Torhüterpositionen fest. Der Club wird auch in der kommenden Saison mit drei Goalies arbeiten. Wer die vakante Position im Goalie-Team übernehmen wird, kommuniziert der EHC Kloten zu gegebener Zeit.

Der EHC Kloten bedankt sich bei Ewan Huet für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Ewan Huet @ Elite Prospects

333 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro