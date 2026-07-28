EVZ verstärkt sich in der Verteidigungmit NHL-erfahrenem Schweden

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verstärkt sich in der Verteidigung und sichert sich für die kommenden zwei Jahre die Dienste des Schweden Jacob Moverare (27), der aus der NHL-Organisation der LA Kings zu den Zugern wechselt.

Jacob Moverare kommt mit der Erfahrung von 111 Einsätzen in der NHL an den Zugersee. Der Schwede wurde 2016 in der vierten Runde von den LA Kings gedraftet. Mit Frölunda feierte er die schwedische Meisterschaft und zwei Titel in der Champions Hockey League. 2022 gab der Verteidiger dann sein Debüt in der NHL. In den letzten beiden Jahren absolvierte der 27-jährige Moverare über 60 Partien für die NHL-Organisation der Kings und setzt seine Karriere nun beim EVZ fort. Bei den Zugern hat der 191 cm grosse und 95 kg schwere Verteidiger ein Arbeitspapier bis Frühling 2028 unterzeichnet.

Jacob Moverare, der am Dienstag in der Schweiz eingetroffen ist: «Ich freue mich sehr, in Zukunft vor den EVZ Fans aufzulaufen und alles für dieses Team zu geben. In den nächsten Tagen möchte ich den Verein und besonders meine neuen Teamkollegen kennenlernen und mich schnell in Zug einleben.»

Ted Suihkonen, General Manager beim EVZ: «Jacob verkörpert viele Eigenschaften der EVZ Organisation. Er bringt viel Charakter mit und ist ein echter Teamplayer. Auf dem Eis ist er ein grosser und beweglicher Verteidiger mit hohem Hockey-IQ, der gerade in der Blütezeit seiner Karriere ankommt. Wir freuen uns sehr, ihn bei EVZ willkommen zu heissen.»

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jacob Moverare @ Elite Prospects

161 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht