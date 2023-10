EVZ verpflichtet Tim Wolf bis 2026

Artikel anhören Zug. (PM EVZ) Der EVZ nimmt ab der Saison 2024/25 den Torhüter Tim Wolf für zwei Jahre unter Vertrag. «Tim ist ein...

Zug. (PM EVZ) Der EVZ nimmt ab der Saison 2024/25 den Torhüter Tim Wolf für zwei Jahre unter Vertrag.

«Tim ist ein moderner Torhüter. Er hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und unter Beweis gestellt, dass er extrem belastbar ist und auch in hektischen Situationen ruhig bleibt. Das zeichnet ihn aus. Mit seinen 31 Jahren ist er im idealen Alter für einen Goalie», sagt General Manager Reto Kläy über die Zuger Neuverpflichtung. «Mit Leonardo Genoni und Tim Wolf verfügen wir für die nächsten zwei Jahre über ein top Goalie-Duo. Beide bringen sehr viel Erfahrung mit.»

Den Nachwuchs durchlief der 186 cm grosse und 80 kg schwere Wolf bei den ZSC Lions, bei welchen er in der Saison 2010/11 auch sein Debüt gab. Drei Jahre später kam er für die Zürcher auf ihrem Weg zum Schweizer Meistertitel 2014 auch zu Einsätzen in den Playoffs, verliess die Lions dann aber und wechselte auf die folgende Saison ans andere Ende des Zürichsees. Nach dem Abstieg mit den SC Rapperswil-Jona Lakers setzte der Torhüter seine Reise fort und schloss sich dem HC Ambrì-Piotta an. Nach einer Saison im Tessin unterschrieb er schliesslich beim HC La Chaux-de-Fonds in der Swiss League, mit welchen er 2019 im Final gegen den SC Langenthal stand.

Seit 2019 hütet Wolf die Pfosten der Ajoulots, mit welchen er 2019 den Cupsieg und 2021 den Schweizer Meister Titel in der Swiss League feierte und anschliessend den Aufstieg in die National League schaffte. Ein Jahr später wurde der Zürcher für die Playoffs vom HC Ajoie an den EHC Kloten ausgeliehen und sicherte sich auch mit den Flughafenstädtern den Meistertitel und Aufstieg.

Damit ist auch klar, dass Luca Hollenstein den EVZ Ende Saison verlassen wird. Hollenstein stiess 2015 zu den U17 des EVZ und absolvierte das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy. 2019 debütierte der 20-Jährige in der 1. Mannschaft und kam mit den Zugern auf 55 Einsätze in der National League. Der EVZ wünscht Luca Hollenstein alles Gute für seine weitere Karriere!

