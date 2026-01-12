EVZ verpflichtet Samuel Guerra ab Sommer

â€Š

Zug. (PM EVZ) Der EVZ stattet den Verteidiger mit einem Vertrag fÃ¼r nÃ¤chste Saison plus Option aus. Guerra spielt seit Ende September auf Leihbasis bei den Zugern.

Zwei Wochen nach Saisonstart war Samuel Guerra aufgrund der prekÃ¤ren Verletzungssituation in der Defensive als Leihspieler vom HC Lugano zum EVZ gestossen. Seither absolvierte der Verteidiger 24 Meisterschafts- und fÃ¼nf Champions Hockey League-Spiele fÃ¼r die Zuger.

Nun hat Lugano den noch bis Ende Saison 2026/27 Vertrag mit Guerra in gegenseitigem EinverstÃ¤ndnis per Ende der aktuellen Spielzeit aufgelÃ¶st. Damit ist der Weg fÃ¼r den 32-JÃ¤hrigen frei, um beim EVZ einen Vertrag fÃ¼r eine Saison plus Option zu unterzeichnen. General Manager Reto KlÃ¤y freut sich, dass der Tessiner ab Mai fix zum EVZ stÃ¶sst: Â«Sam war in den letzten Monaten eine wertvolle VerstÃ¤rkung fÃ¼r unsere Verteidigung und hat mit seinem starken Zweikampfverhalten und seiner Ruhe StabilitÃ¤t reingebracht.Â»

Aktuell steht Guerra noch beim HC Lugano unter Vertrag und ist bis Ende Januar auf Leihbasis bei den Zugern engagiert. Ãœber eine VerlÃ¤ngerung der Leihe bis Ende der aktuellen Saison wurde noch nicht entschieden.

