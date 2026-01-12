Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug EVZ verpflichtet Samuel Guerra ab Sommer
EV ZugTransfers

EVZ verpflichtet Samuel Guerra ab Sommer

12. Januar 20261 Mins read59
Share
Samuel Guerra #27 (EV Zug) - Â© Philipp Hegglin/ EV Zug Official
Share

â€Š

Zug. (PM EVZ) Der EVZ stattet den Verteidiger mit einem Vertrag fÃ¼r nÃ¤chste Saison plus Option aus. Guerra spielt seit Ende September auf Leihbasis bei den Zugern.

Zwei Wochen nach Saisonstart war Samuel Guerra aufgrund der prekÃ¤ren Verletzungssituation in der Defensive als Leihspieler vom HC Lugano zum EVZ gestossen. Seither absolvierte der Verteidiger 24 Meisterschafts- und fÃ¼nf Champions Hockey League-Spiele fÃ¼r die Zuger.

Nun hat Lugano den noch bis Ende Saison 2026/27 Vertrag mit Guerra in gegenseitigem EinverstÃ¤ndnis per Ende der aktuellen Spielzeit aufgelÃ¶st. Damit ist der Weg fÃ¼r den 32-JÃ¤hrigen frei, um beim EVZ einen Vertrag fÃ¼r eine Saison plus Option zu unterzeichnen. General Manager Reto KlÃ¤y freut sich, dass der Tessiner ab Mai fix zum EVZ stÃ¶sst: Â«Sam war in den letzten Monaten eine wertvolle VerstÃ¤rkung fÃ¼r unsere Verteidigung und hat mit seinem starken Zweikampfverhalten und seiner Ruhe StabilitÃ¤t reingebracht.Â»

Aktuell steht Guerra noch beim HC Lugano unter Vertrag und ist bis Ende Januar auf Leihbasis bei den Zugern engagiert. Ãœber eine VerlÃ¤ngerung der Leihe bis Ende der aktuellen Saison wurde noch nicht entschieden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

45
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Mike Sgarbossa verstÃ¤rkt den SC Bern per sofort

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Ratinger Ice AliensTransfers

Karriereende fÃ¼r Tobias Brazda!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Leider mÃ¼ssen die Ice Aliens zu Wochenbeginn schlechte...

By12. Januar 2026
SC BernTransfers

Mike Sgarbossa verstÃ¤rkt den SC Bern per sofort

Bern. (PM SCB) Der SC Bern verpflichtet Mike Sgarbossa mit sofortiger Wirkung....

By12. Januar 2026
! +Krefeld PinguineTransfers

Bis 2028! Krefeld Pinguine verlÃ¤ngern mit DEL2 Top-Scorer

Krefeld. (PM Pinguine) Max Newton bleibt langfristig in der Samt- und Seidenstadt!...

By11. Januar 2026
NÃ¼rnberg Ice TigersTransfers

Der nÃ¤chste „Baustein“ verlÃ¤ngert bei den Ice Tigers bis 2028

NÃ¼rnberg. (PM Ice Tigers) Ein wichtiger Baustein bleibt den NÃ¼rnberg Ice Tigers...

By10. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten