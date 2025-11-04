EVZ verpflichtet Eric Schneller

Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger Eric Schneller spielt ab nÃ¤chster Saison fÃ¼r den EVZ.

Der 20-JÃ¤hrige hat einen Zweijahresvertrag bis Ende Saison 2027/28 unterschrieben.

Eric Schneller wird ab der kommenden Saison die EVZ Defensive verstÃ¤rken. Der grossgewachsene Verteidiger wagte 2021 den Schritt in die schwedische Juniorenliga. In Ã„ngelholm spielte der schweizerisch-schwedische DoppelbÃ¼rger wÃ¤hrend drei Saisons fÃ¼r den RÃ¶gle BK, eine der renommiertesten Ausbildungsorganisationen Europas. 2024 kehrte Schneller nicht etwa zu seinem Stammclub ZSC zurÃ¼ck, sondern schloss sich GenÃ¨ve-Servette an.

General Manager Reto KlÃ¤y sieht im jungen RechtsschÃ¼tzen einen Spielmacher mit viel Potenzial: Â«Eric weiss nicht nur seine Gardemasse optimal einzusetzen, sondern kann mit seinen FÃ¤higkeiten an der Scheibe und seiner SpielÃ¼bersicht auch offensive Akzente setzen.Â»

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!