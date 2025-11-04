Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug EVZ verpflichtet Eric Schneller
EV ZugTransfers

EVZ verpflichtet Eric Schneller

4. November 20251 Mins read16
Eric Schneller #27 (Geneve-Servette HC) - - Â© Philipp Hegglin/ EV Zug Official
Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger Eric Schneller spielt ab nÃ¤chster Saison fÃ¼r den EVZ.

Der 20-JÃ¤hrige hat einen Zweijahresvertrag bis Ende Saison 2027/28 unterschrieben.

Eric Schneller wird ab der kommenden Saison die EVZ Defensive verstÃ¤rken. Der grossgewachsene Verteidiger wagte 2021 den Schritt in die schwedische Juniorenliga. In Ã„ngelholm spielte der schweizerisch-schwedische DoppelbÃ¼rger wÃ¤hrend drei Saisons fÃ¼r den RÃ¶gle BK, eine der renommiertesten Ausbildungsorganisationen Europas. 2024 kehrte Schneller nicht etwa zu seinem Stammclub ZSC zurÃ¼ck, sondern schloss sich GenÃ¨ve-Servette an.

General Manager Reto KlÃ¤y sieht im jungen RechtsschÃ¼tzen einen Spielmacher mit viel Potenzial: Â«Eric weiss nicht nur seine Gardemasse optimal einzusetzen, sondern kann mit seinen FÃ¤higkeiten an der Scheibe und seiner SpielÃ¼bersicht auch offensive Akzente setzen.Â»

