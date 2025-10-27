Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug EVZ verlängert mit Sklenička bis 2028
EV ZugTransfers

EVZ verlängert mit Sklenička bis 2028

27. Oktober 20251 Mins read62
Share
David Sklenička - © EVZ Philipp Hegglin
Share

Zug. (PM EVZ) Der tschechische Verteidiger unterzeichnet beim EVZ eine Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Saisons.

David Sklenička stiess im Sommer zum EVZ, nachdem er mit dem Lausanne HC zuvor seine erste Saison in der National League (NL) absolvierte. Für die Zuger stand er in bisher 17 Meisterschaftsspielen und sechs Champions Hockey League-Partien (CHL) im Einsatz. Mitte September gelang dem 29-Jährigen gegen Fribourg-Gottéron der erste Hattrick seiner Karriere. Hinzu kommen je ein weiteres Goal in der NL und der CHL, doch zu den Stärken des Zwei-Weg-Verteidigers gehören vor allem seine Torvorlagen (total 10). Mit durchschnittlich 23:22 Minuten hat Sklenička zudem die meiste Eiszeit bei den Zugern.

General Manager Reto Kläy freut sich, dass man den Tschechen auch in den nächsten zwei Saisons im EVZ Dress sehen wird: «Er besticht durch seine Spielübersicht und Spielauslösungen. Neben seiner defensiven Stabilität versteht er es auch, sich in die Offensive miteinzuschalten.»

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

703
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Im Ostallgäu beim Altmeister Füssen wollen die Islanders punkten

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +SchwedenTransfers

Oliver Kylington wechselt in die Swedish Hockey League

Kopenhagen. (FG) Oliver Kylington wechselt in die Swedish Hockey League. Der 28-jährige...

By26. Oktober 2025
! +Graz 99érsTransfers

Graz 99érs trennen sich von Headcoach Harry Lange – Philipp Pinter übernimmt

Graz. (PM 99érs) Die Moser Medical Graz99ers sind auf der Suche nach...

By25. Oktober 2025
! +Eisbären BerlinTransfers

Bestätigung: Eisbären vergeben ihre elfte Importlizenz an Les Lancaster

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auf ihre Verletzungssorgen in der...

By25. Oktober 2025
EHC BaselTransfers

Basel: Robin Farkas wird neuer Assistenzcoach

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich bekannt zu geben, dass...

By25. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten