EVZ verlängert mit Sklenička bis 2028

Zug. (PM EVZ) Der tschechische Verteidiger unterzeichnet beim EVZ eine Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Saisons.

David Sklenička stiess im Sommer zum EVZ, nachdem er mit dem Lausanne HC zuvor seine erste Saison in der National League (NL) absolvierte. Für die Zuger stand er in bisher 17 Meisterschaftsspielen und sechs Champions Hockey League-Partien (CHL) im Einsatz. Mitte September gelang dem 29-Jährigen gegen Fribourg-Gottéron der erste Hattrick seiner Karriere. Hinzu kommen je ein weiteres Goal in der NL und der CHL, doch zu den Stärken des Zwei-Weg-Verteidigers gehören vor allem seine Torvorlagen (total 10). Mit durchschnittlich 23:22 Minuten hat Sklenička zudem die meiste Eiszeit bei den Zugern.

General Manager Reto Kläy freut sich, dass man den Tschechen auch in den nächsten zwei Saisons im EVZ Dress sehen wird: «Er besticht durch seine Spielübersicht und Spielauslösungen. Neben seiner defensiven Stabilität versteht er es auch, sich in die Offensive miteinzuschalten.»

