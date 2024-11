EVZ stattet vier Academy-Spieler mit ProfivertrÃ¤gen aus

Zug. (PM EVZ) Die Verteidiger Nic Balestra und Mischa Geisser sowie die Stürmer Robin Antenen und Loris Wey unterzeichnen beim EVZ je einen Vertrag...

Alle sind bereits in der laufenden Saison zu Einsätzen mit der 1. Mannschaft gekommen.

Robin Antenen, Nic Balestra, Mischa Geisser und Loris Wey werden definitiv ins National League-Team des EVZ übernommen: Sie erhalten einen Profivertrag. Damit unterstreicht die Organisation ihren Weg, auf selbst ausgebildete Spieler zu setzen. Aktuell finden sich in der ersten Mannschaft bereits neun Akteure mit Vergangenheit im EVZ Nachwuchs. Darin eingerechnet ist Nic Balestra (19), der in der laufenden Saison fester Teil der ersten Mannschaft ist, aber weiterhin im U20-Elit-Team zum Einsatz kommt. Auch Robin Antenen, Mischa Geisser und Loris Wey (alle 18) haben bereits in der ersten Mannschaft gespielt.

Die vier absolvieren die beispielhafte Ausbildung von The Hockey Academy (THA). Sie gehören der Klasse von 2021 an und sind nun im vierten und letzten Ausbildungsjahr. Robin Antenen, Nic Balestra und Mischa Geisser streben den KV-Abschluss an, Loris Wey die Matura. Alle vier durften während ihrer Ausbildung auch auf die Unterstützung der Stiftung Hockey Academy zählen. «Ich freue mich sehr für diese vier Jungs und bin stolz auf sie und das Programm», sagt Roland Schmid, Leiter von THA, der von einem «exzellenten 2006er-Jahrgang» spricht. «Es ist unser Ziel, Spieler an die Spitze zu bringen, dafür arbeiten wir jeden Tag.»

In der aktuellen Abschlussklasse haben fünf von acht Spielern bereits einen National League-Vertrag unterzeichnet, neben den vier Zugern wird Ludvig Johnson nächste Saison bei Fribourg Gottéron spielen. Zudem trumpft mit dem ebenfalls 18-jährigen Leon Muggli, der die THA-Ausbildung im Sommer 2026 abschliessen wird, ein weiterer Spieler auf höchster Stufe auf – Muggli unterschrieb nach dem NHL-Draft im vergangenen Sommer bei den Washington Capitals einen Entry-Level-Vertrag und ist aktuell auf Leihbasis beim EVZ. «In unserer Vision steht, dass wir junge Talente fördern und in die Profiligen bringen – sei das in die National League, in die Swiss League oder sogar in die NHL», betont General Manager Reto Kläy.

Von den bisher 58 Absolventen der sieben THA-Abschlussjahrgänge spielen aktuell 18 in der National League, neun in der Swiss League und sechs im Ausland. «Rund zwei Spieler pro Klasse schaffen es in die Schweizer Profiligen. Dieses Jahr sind es mindestens deren fünf.» Es sei natürlich das Ziel, möglichst viele Talente in die eigene Mannschaft integrieren zu können, doch das sei nicht immer möglich, erklärt Kläy. «Schlussendlich ist jeder Profivertrag eines THA-Absolventen ein Erfolg für unser Ausbildungsprogramm.»

