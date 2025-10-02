EVZ stattet Petrovic mit Zweijahresvertrag aus

Zug. (PM EVZ) Nik Petrovic unterzeichnet beim EVZ ab der nächsten Saison seinen ersten Profivertrag. Er bleibt bis mindestens 2028 in Zug.

Der 19-jährige Slowene war 2021 zu den EVZ U17-Elit gestossen, inzwischen gehört Nik Petrovic in der dritten Saison zu den Stammkräften der U21-Elit – aktuell auch als Topscorer mit neun Toren und sechs Assists in zehn Spielen. Ebenfalls durfte der Stürmer bereits etwas Luft im Profi-Eishockey schnuppern: Letzte Saison auf Leih-Basis bei fünf Einsätzen beim Swiss League Team EHC Chur und diese Saison mit dem EVZ in der Champions Hockey League, wo es keine Begrenzung für die Anzahl Import-Spieler gibt.

«Mit seinen starken Leistungen und Leader-Qualitäten in unseren Juniorenteams hat sich Nik seinen ersten Profivertrag mehr als verdient», sagt General Manager Reto Kläy. Ab nächster Saison verfügt Petrovic über eine Schweizer-Lizenz, wodurch er das Ausländer-Kontingent in der National League nicht belasten wird.

