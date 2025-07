Zug. (PM EVZ) Der EVZ schliesst die vergangene Saison mit einem negativen Finanzergebnis ab.

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die jeweiligen Generalversammlungen (EVZ Holding AG: 8. September 2025 / Eissportverein Zug: 20. November 2025) resultiert in der EVZ Holding AG ein Gewinn von CHF 7’544 und im Eissportverein Zug ein Gewinn von CHF 16’332.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erreichte die EVZ Gruppe ein Umsatztotal von CHF 34‘377’362. Das schnelle Ausscheiden in den Playoff Viertelfinals führt indes zu einem negativen Finanzergebnis. Mit Ausnahme des pandemiebedingten Jahresverlustes im Geschäftsjahr 2020/21 hat der EVZ in all den letzten Jahren stets einen Jahresgewinn erzielt, nicht so in der vergangenen Saison. Der EVZ schliesst das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Jahresverlust von CHF 352’348.- ab. Die Eigenkapitalquote der EVZ Gruppe liegt bei guten 69.2% – der EVZ ist weiterhin auf einer sehr gesunden finanziellen Basis. Der negative Finanzabschluss zeigt indes auf, wie wichtig weiterhin ein gutes sportliches Abschneiden für die Unternehmung ist und wie herausfordernd es sich darstellt, auf Basis der budgetierten drei Heimspiele in den Playoff Viertelfinals eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen.

Patrick Lengwiler, CEO des EVZ: «Wir werden in der Unternehmensführung weiter stark gefordert sein, sämtliche Ausgaben kritisch zu hinterfragen, Kosten zu senken und Erträge zu steigern. Die nächsten Jahre während den Bauarbeiten zur erweiterten Arena werden für uns in unternehmerischer Hinsicht sehr herausfordernd.»

