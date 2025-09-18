Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EVZ lÃ¤ngere Zeit ohne Riva

18. September 20251 Mins read46
Elia Riva #37 (EV Zug) - Â© Philipp Hegglin/ EV Zug Official
Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger Elia Riva fÃ¤llt mit einer OberkÃ¶rperverletzung auf unbestimmte Zeit aus.

Der 27-JÃ¤hrige verpasste bereits die ersten vier Spiele der Saison mit einer OberkÃ¶rperverletzung. Weitere Untersuchungen haben nun ergeben, dass diese ihn zu einer Pause von mehreren Wochen zwingen wird.

Elia Riva ist neben Dominik Schlumpf und Lukas Bengtsson bereits der dritte Stammverteidiger, der dem EVZ lÃ¤ngere Zeit fehlen wird. Die Zuger haben am Mittwoch, 17. September mit der Verpflichtung des Kanadiers Jesse Graham auf die aktuelle Verletzungssituation in der Defensive reagiert.

