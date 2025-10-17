Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EVZ holt Top-Talent Rico Gredig fÃ¼r zwei Jahre

17. Oktober 20251 Mins read91
Rico Gredig #8 (HC Davos) - Â© Philipp Hegglin / EV Zug Official
Zug. (PM EVZ) Der EVZ verstÃ¤rkt sich ab der kommenden Saison mit Rico Gredig.

Der StÃ¼rmer unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

Rico Gredig gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Schweiz. Â«Er hat eine sehr hohe Spielintelligenz, ist ein starker SchlittschuhlÃ¤ufer mit viel Speed und zeigt ein feines HÃ¤ndchen im Umgang mit der ScheibeÂ», sagt General Manager Reto KlÃ¤y Ã¼ber die Neuverpflichtung. Â«Rico wird mit seinem Profil in Zukunft ein grosser Mehrwert fÃ¼r unsere Mannschaft sein. Wir sehen in ihm viel Potenzial, er wird eine wichtige Rolle in unserem Team Ã¼bernehmen.Â» Gredig kann als Center und als FlÃ¼gel eingesetzt werden.

Im Sommer 2024 sicherten sich die New York Rangers im NHL-Draft in der 6. Runde an insgesamt 191. Stelle die Rechte am 185 cm grossen und Ã¼ber 80 kg schweren Gredig. Anfang September durfte der StÃ¼rmer, der am 1. Februar 2026 seinen 21. Geburtstag feiern wird, bereits zum zweiten Mal ins Rookie Camp der Rangers einrÃ¼cken und wertvolle Erfahrungen sammeln. Seit dem 16. September steht der BÃ¼ndner wieder fÃ¼r den HC Davos im Einsatz, fÃ¼r den er in bisher zwÃ¶lf Saisonspielen zwei Assists verbuchte.

