EVZ: Head Coach Dan Tangnes muss sich einer Operation unterziehen

Zug. (PM EVZ) Der Head Coach des EVZ muss sich anfangs Februar einer Operation am Rücken unterziehen.

Während seiner Rekonvaleszenz amtet Michael Liniger als Cheftrainer.

Dan Tangnes wird am 3. Februar am Rücken operiert. Bis zu seiner Rückkehr übernimmt der aktuelle Assistenztrainer und künftige Head Coach Michael Liniger den Posten des Norwegers hinter der Bande. Von den EVZ U20-Elit rückt Assistant Coach Reto Suri vorübergehen in die 1. Mannschaft nach.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV