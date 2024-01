EVZ fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit ohne Geisser und Sheen

Zug. (PM EVZ) Tobias Geisser und Riley Sheen fallen mehrere Wochen aus. Leonardo Genoni befindet sich auf dem Weg zurück. In der Partie...





Zug. (PM EVZ) Tobias Geisser und Riley Sheen fallen mehrere Wochen aus. Leonardo Genoni befindet sich auf dem Weg zurück.

In der Partie von Mittwoch, 17. Januar gegen den Lausanne HC verletzte sich Tobias Geisser an den oberen Extremitäten und wird dem EVZ mehrere Wochen fehlen. Der Verteidiger sammelte in bisher 35 Saisonspiele 12 Punkte (1 Tor, 11 Assists), blockierte 36 Schüsse und stand im Schnitt rund 19 Minuten auf dem Eis.

Auch Neuzugang Riley Sheen erlitt zwei Tage später im Heimspiel gegen den HC Ajoie nach einem Zusammenprall eine Oberkörper-Verletzung. Der Kanadier fällt ebenfalls mehrere Wochen aus.

Auf gutem Weg zurück nach einer Blessur befindet sich hingegen Leonardo Genoni. Der Goalie verpasste im Januar sechs Spiele, konnte aber mittlerweile das Mannschaftstraining wieder aufnehmen.