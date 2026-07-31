EVL und Reinhard Heinz beenden Pachtvertrag einvernehmlich

Landshut. (PM EVL) Nach konstruktiven Gesprächen haben sich der EV Landshut und Gastronom Reinhard Heinz einvernehmlich auf die Beendigung ihres – ursprünglich über die Saison hinaus laufenden – Pachtvertrages verständigt.
Damit erhält der EVL die Möglichkeit, das Kioskgeschäft in seiner Heimspielstätte, der VR-Bank Landshut Arena, künftig in eigener Verantwortung zu betreiben und seine gastronomische Ausrichtung neu zu gestalten.
Für Reinhard Heinz ist diese Entscheidung Ausdruck seiner langjährigen Verbundenheit mit dem Verein. „Für mich stand immer fest, dass wir eine tragfähige vertragliche Grundlage haben. Gleichzeitig war mir aber wichtig, dem EVL den gewünschten Weg in die Zukunft nicht zu versperren. Der Verein möchte sich weiterentwickeln – und dabei wollte ich ihm nicht im Weg stehen.“
Die Verbindung von Reinhard Heinz zum EVL reicht viele Jahre zurück. Bereits nach dem wirtschaftlichen Neustart des Vereins im Jahr 2017 übernahm er Verantwortung und engagierte sich als verlässlicher Partner. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hielt er dem EVL die Treue. Nach Abschluss der Stadionsanierung investierte Heinz während der Corona-Pandemie auf eigenes unternehmerisches Risiko eine mittlere sechsstellige Summe in den Aufbau und die Ausstattung der sechs Kioske in der VR-Bank Landshut Arena. Zu einem Zeitpunkt, als aufgrund der Pandemie über lange Zeit keine Zuschauer in die Arena kommen durften, schuf er damit die Grundlage für die heutige gastronomische Infrastruktur – ohne dass der Verein diese Investitionen selbst tragen musste.
„Ich habe den EVL nie nur als Vertragspartner gesehen“, betont Reinhard Heinz, „sondern immer als Verein, mit dem mich viel verbindet. Deshalb war es für mich selbstverständlich, in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Genauso selbstverständlich ist es heute für mich, dem EVL die Möglichkeit zu geben, seine Zukunft nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ich wünsche dem Verein dafür von Herzen viel Erfolg.“
Ralf Hantschke, Geschäftsführer der EVL Spielbetrieb-GmbH, findet seinerseits positive Worte für die Zusammenarbeit: „Ich habe diese Kooperation stets als professionell und angenehm empfunden. Reinhard Heinz war ein EVL-Partner mit echtem Herzblut, dafür gebührt ihm jeglicher Dank und Respekt. Gleichwohl haben wir in der neuen Konstellation die Chance, einen wichtigen Bereich in unserem sportlichen Wohnzimmer am Gutenbergweg in die eigene Hand zu nehmen und uns so strukturell weiterzuentwickeln.“
Die nun gefundene einvernehmliche Lösung schafft für beide Seiten Planungssicherheit und eröffnet dem EVL die Möglichkeit, sein neues Gastronomiekonzept umzusetzen. Zugleich endet eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit in gegenseitigem Respekt.
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