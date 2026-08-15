EVL: Teamvorstellung am 23.8. auf der Bartlmädult

Landshut. (PM EVL) Diesen Termin sollten sich die EVL-Fans unbedingt vormerken: Am Sonntag, 23. August, 11 Uhr, findet im Festzelt Reisinger auf der Landshuter Bartlmädult die traditionelle Teamvorstellung für die kommende Saison statt.

Für die EVL-Anhänger ist dies die Gelegenheit, die neuformierte Mannschaft von Chefcoach Uwe Krupp direkt kennenzulernen. Es gibt unterhaltsame Interviews mit den Spielern und natürlich auch wieder die Gelegenheit, Autogramme von ihnen zu bekommen.

Die Teamvorstellung bildet den Abschluss eines aus EVL-Sicht sehr ereignisreichen Wochenendes. Denn an den beiden Vortagen 21./22. August steigt – wie berichtet – in der VR-Bank Landshut Arena ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier, an dem neben dem EV Landshut die DEL-Clubs Kölner Haie und Krefeld Pinguine sowie der norwegische Rekordmeister Vålerenga Oslo teilnehmen. Der EVL trifft dabei am Freitag um 18.30 Uhr auf Köln und am Samstag um 18 Uhr auf Oslo. Tageskarten gibt es im Ticketshop unter www.evl.info

300 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht