EVL-Playoff-Topscorer Kharboutli verlÃ¤ngert in Landshut

Landshut. (PM EVL) Er wirbelt auch in der kommenden Saison wieder für den EV Landshut übers Eis! Samir Kharboutli, Topscorer des EVL in den...

Landshut. (PM EVL) Er wirbelt auch in der kommenden Saison wieder für den EV Landshut übers Eis!

Samir Kharboutli, Topscorer des EVL in den zurückliegenden DEL2-Playoffs, hat seinen Vertrag bei den Rot-Weißen um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Dabei hat der Stürmer, der im vergangenen Sommer von DEL-Vertreter Augsburger Panther an den Gutenbergweg wechselte, Angebote anderer namhafter Vereine abgelehnt, um seine Entwicklung beim EVL fortzusetzen.

Der 23-jährige Deutsch-Tscheche entwickelte sich in der vergangenen DEL2-Saison gerade in der entscheidenden Saisonphase zu einem der gefährlichsten Offensivspieler und schoss sich mit sechs Treffern nicht nur zum besten Playoff-Torschützen seiner Mannschaft, sondern auch in die Herzen der Fans! Zusätzlich gelangen ihm noch vier Tor-Vorbereitungen, sodass sich der 1,78 Meter große Linksschütze gemeinsam mit Marco Pfleger (drei Tore/sieben Assists) zum Playoff-Topscorer des EVL kürte. Insgesamt kam Kharboutli in 57 Saisonspielen auf 18 Tore und 21 Assists. Ob er diese Ausbeute in der nächsten Saison sogar noch steigern kann?

„Ich fühle mich in Landshut einfach sehr wohl. Gerade mit meiner Entwicklung in den letzten Monaten bin ich sehr zufrieden und ich denke, dass ich beim EVL die besten Möglichkeiten habe, um diese Entwicklung weiter fortzusetzen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Landshut und darauf , wieder vor unseren tollen Fans zu spielen“, kommentierte Kharboutli seine Vertragsverlängerung.

„Es freut mich sehr, dass sich Samir entschieden hat, die Reise mit uns fortzusetzen. Er hatte sicher nicht den einfachsten Start bei uns und auch den Gedanken den Verein zu verlassen. Umso mehr bin ich stolz darauf, dass er es durchgezogen hat und vor allem in den Playoffs zeigen konnte was in ihm steckt. Mit seinem Tempo und seinem Spielwitz ist er für uns zu einem enorm wichtigen Spieler geworden. Samir hat in dieser Saison sicher viel gelernt, ein komplettes Jahr auf DEL2-Niveau durchgespielt und wird in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen und uns zusätzlich viel Freude und Spaß bereiten“, meint EVLCheftrainer Heiko Vogler.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 21. April 2023)

Tor: Sebastian Vogl.

Verteidigung: Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Jan Pavlu, Michael Reich, Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Marco Pfleger, David Zucker.

4414 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort