EVL nimmt am Dolomitencup teil

Landshut. (PM EVL) Schon jetzt wirft ein echtes Highlight der EVL-Saisonvorbereitung 2025/26 seine Schatten voraus: Vom 15. bis 17. August nimmt der Eislaufverein am renommierten Dolomitencup in Neumarkt/ Südtirol teil.

Die mittlerweile 19. Auflage des traditionsreichen Pre-Season-Turniers führt das Landshuter DEL2-Team mit drei hochinteressanten Erstligisten aus dem In- und Ausland zusammen: Neben den Löwen Frankfurt aus der PENNY DEL und Valerenga Ishockey aus der norwegischen Hauptstadt Oslo ist auch Dynamo Pardubice am Start.

Gegen den tschechischen Top-Club, zweimaliger Gewinner des Dolomitencups (2022/2023) und aktueller Playoff-Finalist in der heimischen Extraliga, bestreitet der EVL am 15. August um 20 Uhr den Turnierauftakt in der Würtharena, während tags darauf Frankfurt und Oslo das zweite Halbfinale bestreiten. Am 17. August findet um 15.45 Uhr das Spiel um Platz 3 und um 20 Uhr das Finale statt. Im Vorjahr holte sich der Schweizer Erstligist EHC Kloten den Turniersieg.

„Wir freuen uns sehr, an einem so renommierten internationalen Turnier mit hochklassiger Besetzung teilnehmen zu können“, betont EVL-Geschäftsführer Ralf Hantschke. „Es ist für uns sehr wichtig, sich schon in der Pre Season auf höchstem Niveau zu messen, natürlich mit Wissen um den noch frühen Zeitpunkt einer Saison. Das war schon voriges Jahr so und wird auch in Zukunft unser Anspruch sein.“

Eine wichtige Information für alle EVL-Fans, die ihr Team bei diesem attraktiven Drei-Tages-Event live vor Ort erleben und unterstützen wollen bzw. dies möglicherweise mit einem Kurzurlaub in Südtirol verbinden möchten: Ab sofort gibt es Karten unter www.dolomitencup.com/tickets

