EVL-Nachwuchstag rund um Heimspiel gegen Bad Nauheim – „Blacky“ bleibt beim EVL

Landshut. (PM EVL) Am kommenden Sonntag steht der Nachwuchs im Mittelpunkt!

Rund um das DEL2- Heimspiel der Profis gegen den EC Bad Nauheim steigt am Sonntag, 26. Februar, in Kooperation zwischen dem EV Landshut e.V. und der Profi-Mannschaft der EVL-Nachwuchstag.

Los geht´s in der Fanatec Arena bereits am Vormittag um 10 Uhr mit einem Showmatch, das von den Mannschaften der U 15 und U 17 bestritten wird. Um 12.15 Uhr steigt für Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren auf der zweiten Eisfläche ein großes Schnuppertraining. Dabei können die Kids bei verschiedensten Spielform einen ersten Eindruck von der Faszination Eishockey bekommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wenn möglich sollen die Kinder einen Helm (auch ein Radlerhelm ist möglich) Handschuhe, Schlittschuhe und eine Getränkeflasche mitbringen.

Auch während des Heimspiels dreht sich alles um den EVL-Nachwuchs! So spielen die Profis in einem exklusiven Sondertrikot ohne jegliche Sponsorenwerbung. Diese exklusiven Jersey inklusive Stutzen werden ab dem 1.März zugunsten des Nachwuchses auf Ebay versteigert.

Beim Einlauf werden die EVL-Cracks von Kindern aus der U 11 begleiten. Die U 11 und U 13 starten gemeinsam eine Bechersammelaktion. In der ersten Drittelpause findet zugunsten des Nachwuchses ein Puckwerfen statt. Hauptpreis ist ein 150 Euro-Gutschein von Zweirad Baier. In der zweiten Drittelpause zeigt die U 11 in einem kurzen Showmatch ihr Können.

Außerdem sind die Trommler und Pfeiffer der Landshuter Hochzeit zu Gast.

Andreas „Blacky“ Schwarz bleibt Stütze der EVL-Defensive

Verteidiger verlängert beim niederbayerischen DEL2-Vertreter um zwei Jahre

Der nächste wichtige Pfeiler in den Zukunftsplanungen des EV Landshut ist eingeschlagen.

Nach Marco Pfleger hat auch Defensiv-Stratege Andreas Schwarz einen neuen Vertrag beim niederbayerischen DEL2-Vertreter unterschrieben. Das neue Arbeitspapier des gebürtigen Landshuters „Blacky“ Schwarz gilt erneut über zwei Jahre bis zum Sommer 2025.

Schwarz kam vor zwei Jahren zusammen mit Marco Pfleger von den Tölzer Löwen nach Landshut und zog sich damals gleich bei seinem Debüt für den neuen Verein eine schwere Schulterverletzung zu. Seit seinem Comeback zweieinhalb Monate später, an Weihnachten 2021, ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken und organisiert mit seiner ganzen Erfahrung umsichtig die Defensive der Rot-Weißen. In bisher 80 DEL2-Spielen für den EVL erzielte der 27-jährige Linksschütze drei Tore und sammelte 20 Assists.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung! Es macht mir unheimlich viel Spaß beim EVL zu spielen. Der Standort hat sehr viel Potenzial und ich bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen, das ich ab dem ersten Tag hier verspüren durfte. Ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen und freue mich daher sehr auf zwei weitere Jahre in und für Landshut“, erläutert Schwarz seinen Verbleib in der Dreihelmenstadt.

„Blacky ist in jeder Beziehung, gerade aber auch menschlich und für unsere Kabine eine Riesen-Bereicherung. Er ist immer positiv gestimmt, eine Führungspersönlichkeit und ein absoluter Teamspieler, der sich für keine Arbeit zu schade ist und seine eigenen Ansprüche hintenanstellt. Als Zwei-Wege-Verteidiger ist er nicht nur für die Organisation in unserer Defensive unheimlich wichtig, sondern schaltet sich auch immer wieder in die Offensive mit ein. So einen Spieler findet man nicht alle Tage, und deshalb ist es umso schöner, dass er sich nochmal zum EV Landshut bekannt hat“, erklärt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler.

