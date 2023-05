EVL: Lizenzunterlagen für die Saison 2023/24 fristgerecht eingereicht

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat fristgerecht alle relevanten Unterlagen zum Lizenzierungsverfahren in der DEL2 eingereicht. Der Eingang sämtlicher Unterlagen wurde von den...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat fristgerecht alle relevanten Unterlagen zum Lizenzierungsverfahren in der DEL2 eingereicht.

Der Eingang sämtlicher Unterlagen wurde von den Ligaverantwortlichen bestätigt. Für die neue Spielzeit kann der EVL, auch dank der frühzeitigen Zusagen vieler Sponsoren, mit dem gleichen Spieleretat der Vorsaison planen.

„Wir haben in den letzten Wochen sehr hart gearbeitet, um alle Unterlagen im geforderten Zeitraum zusammenzustellen. Mein Dank gilt deshalb vor allem unserer Buchhalterin Eva Brandl-Kapser und unserer Steuerkanzlei WISEO für die großartige Arbeit in der letzten Zeit. Weiterführend bedanke ich mich beim gesamten Beirat der Spielbetrieb-GmbH für dessen tatkräftige Unterstützung. Last but not least möchte ich mich natürlich bei allen unseren Gesellschaftern und Sponsoren bedanken, die uns auf unserem Weg begleiten und uns viel Vertrauen entgegenbringen. Wir haben unsere wirtschaftlichen Hausaufgaben für die kommende Saison gemacht“, fasst EVL Spielbetrieb-GmbH Geschäftsführer Ralf Hantschke zusammen.

Das Lizenzierungsverfahren wird bis Ende Juni abgeschlossen sein.

5426 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.