EVL: Henry Homann und Dominik GroÃŸ werden fÃ¼r Profis lizenziert

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut bindet zwei weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs an den Verein.

Die Verteidiger Henry Homann (17) und Dominik Groß (18) aus den U 20-Junioren des EVL werden für die DEL2-Mannschaft der Dreihelmenstädter lizenziert. Darüber hinaus sollen sie bei Oberliga-Kooperationspartner Passau Black Hawks wichtige Erfahrungen für ihre künftige Karriere sammeln.

„Teil der Profi-Mannschaft in Landshut zu sein, ist für mich eine große Ehre. Schon in der Saisonvorbereitung kann ich von den Profis unglaublich viel lernen. Durch die Lizenzierung wird mir eine Riesenmöglichkeit gegeben, mich auch in der Zukunft in dieser Mannschaft zu beweisen. Für mich persönlich steht die Weiterentwicklung dieses Jahr an oberster Stelle. Natürlich möchte ich aber auch mit der U20 vom EVL um die Deutsche Meisterschaft spielen, und bei den Profis so viele Erfahrungen wie nur möglich sammeln“, kommentierte Henry Homann, der vor drei Jahren vom Stuttgarter EC an den Gutenbergweg wechselte bereits in der vergangenen Saison als 2005er-Jahrgang zum absoluten Stammspieler im DNLTeam avancierte.

„Ich freue mich sehr darüber, dass mir der EVL die Chance gibt, die nächsten Schritte als Eishockeyspieler zu gehen. Ich fühle mich mit dem EVL sehr verbunden und fühle mich in Landshut wirklich wohl. Primär will ich in der kommenden Saison meiner Rolle in der DNLMannschaft gerecht werden, und mit dem Team um die deutsche Meisterschaft spielen. Ich freue mich dabei auch schon auf meine Einsätze in der Oberliga und hoffe mich darüber für erste Einsätze in der DEL2-Mannschaft zu empfehlen. Meine ersten Erfahrungen durfte ich im Spiel gegen Straubing schon sammeln. Für mich war das ehrlich gesagt ziemlich überwältigend, plötzlich gegen und mit manch früheren Idolen zu spielen“, fasst Groß zusammen. Der 18-jährige, gebürtige Straubinger, kam während der Saison 2020/21 zum EVL und wagte im Vorjahr auch einen kurzen Abstecher zu den Kölner Junghaien. Jetzt will er beim EVL richtig durchstarten.

„Henry Homann war bei der U 18-WM dabei und hat sich hier in Landshut enorm weiterentwickelt. Er ist mit seinen Gardemaßen ein klassischer „Stay at Home“-Defender, der auch in Chomutov quasi ein fehlerfreies Spiel gemacht hat. Wir wollen mit ihm und auch Dominik Groß gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Er war schon im Sommertraining dabei und hat hervorragend mitgezogen. Beide sollen über die DNL-Mannschaft und auch über Spiele in Passau aufgebaut werden. Sie sollen dann, wenn wir sie brauchen, für ihre Einsätze in der DEL2 gut gerüstet sein“, erläutert Heiko Vogler die Planungen.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 25. August 2023)

Tor: Philipp Dietl, Jonas Langmann (N/Bayreuth Tigers), Nico Pertuch, Sebastian Vogl.

Verteidigung: Wade Bergman (N/Augsburger Panther), Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Dominik Groß (N/EV Landshut U 20), Henry Homann (N/EV Landshut U 20), Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Thomas Brandl, Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Till Michel (N/EV Landshut U20), Marco Pfleger, Edwin Schitz (N/Krefelder EV), Tobias Schwarz (N/EV Landshut U 17), Simon Seidl (N/EV Landshut U 17), David Stieler (N/Augsburger Panther), Benjamin Zientek (N/Bietigheim Steelers), David Zucker.

