EVL geht mit bewährtem Trainerteam in die neue Saison

Landshut. (PM EVL) EVL-Cheftrainer Heiko Vogler steht auch in der kommenden DEL2-Spielzeit mit seinen altbekannten Assistenten an der Bande.

Co-Trainer Sebastian Osterloh, der im vergangenen Sommer aus Kaufbeuren nach Landshut gekommen war und Athletiktrainer Adrian Schelenz gehören weiterhin zum Trainerteam des EV Landshut.

„Ich bin wirklich dankbar, dass ich mit Sebastian und Adrian weiterarbeiten kann, denn wir haben ein wirklich sehr vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. ‚Osti‘ und ich haben im vergangenen Jahr viel erlebt und auch schwierige Situationen gemeistert. Er hatte auch eine Anfrage, um in der Oberliga Cheftrainer zu werden, hat sich aber ganz eindeutig für seinen Verbleib beim EVL ausgesprochen. Auch Adrian ist eine Riesenbereicherung für uns. Er arbeitet sehr intensiv und zielstrebig. Beide haben großen Anteil an der erfolgreichen letzten Saison und verkörpern nicht nur eine echte Siegermentalität, sondern wissen auch, was es braucht, um diese Mentalität auf das Team zu übertragen. Wir sind ein hungriges Team, aber noch lange nicht am Ziel“, sagt Cheftrainer Heiko Vogler.

„Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem EVL. Die professionelle Arbeit mit dem gesamten Trainerteam, allen voran mit Heiko, war schlussendlich ausschlaggebend dafür, dass wir in dieser Konstellation weitermachen. Jetzt können wir mit neuer Energie in die neue Saison starten“, erklärt Osterloh seinen Verbleib in Landshut.

Adrian Schelenz wird neben dem Athletiktraining bei den Profis auch den EVL-Nachwuchs wieder unterstützen und sich speziell um die Fitness der U20-Junioren und der U 17-Jugend aus der Talentschmiede der Rot-Weißen kümmern. „Ich bin mit den Jungs schon wieder mittendrin im Sommertraining und freue mich sehr auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison. Wir sehen uns alle ab August wieder im Eisstadion“, kommentiert Schelenz.

