Landshut. (PM EVL) So langsam fügen sich die Puzzleteile in Bezug auf die Saisonvorbereitung des EV Landshut ineinander.

Die Niederbayern starten mit dem offiziellen Trainingsauftakt am 20. August 2021 in die DEL2-Spielzeit 2021/22. Dann wird sich die komplette Mannschaft um Zach O´Brien, Marco Pfleger, Stephan Kronthaler & Co erstmals zusammenfinden. Aufgrund der laufenden Stadionsanierung wird der EVL in der Vorbereitung in Moosburg und auf der zweiten Eisfläche am heimischen Gutenbergweg trainieren. Die erste Standortbestimmung folgt dann genau zwölf Tage später. Am Mittwoch, 1. September (19.30 Uhr/Eisstadion am Pulverturm) kreuzen die Dreihelmenstädter zum Testspielauftakt bei DEL-Kooperationspartner Straubing Tigers auf.

Da die PENNY DEL bereits am 9. September in die Saison 2021/22 startet, sind die Tigers zu diesem Zeitpunkt also schon länger im Training als die Landshuter. Auf den EVL wartet in der Gäubodenstadt somit ein echter Härtetest – und ein Wiedersehen mit seinen Ex-Spielern Mario Zimmermann, Marco Baßler, Stephan Daschner, Sebastian Vogl und Marco Eisenhut! Das letzte Derby der niederbayerischen Rivalen liegt mittlerweile 13 Jahre zurück. Am 30. August 2008 zogen die Landshuter vor heimischem Publikum mit 2:5 den Kürzeren.

Weitere Termine zusätzliche Vorbereitungsspiele werden noch abgestimmt.

Das Vorbereitungsprogramm des EV Landshut im Sommer 2021:

20. August 2021: Offizieller Trainingsauftakt

01. September 2021, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – EV Landshut

24. September 2021, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen – EV Landshut

Li­zenz­un­ter­la­gen ein­ge­reicht: „Ha­ben un­se­re Haus­auf­ga­ben ge­macht“

Der EV Landshut hat am Dienstag fristgerecht alle relevanten Unterlagen zum Lizenzierungsverfahren in der DEL2 eingereicht. Der Eingang sämtlicher Unterlagen wurde von den Ligaverantwortlichen bestätigt. Für die neue Spielzeit kann der EVL, auch dank der frühzeitigen Zusagen vieler Sponsoren, mit einem im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Spieleretat planen.

„Uns ist es gelungen auch im Zuge der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wieder einen positiven Jahresabschluss hinzulegen – und das im dritten Jahr in Folge. Das zeigt, dass wir mit unserer kontinuierlichen Arbeit und unserer defensiveren Haushaltsplanung in der Vergangenheit die richtige Strategie verfolgt haben. In Bezug auf die kommende Saison bringt uns auch das modernisierte Stadion mit seinen neuen Vermarktungsmöglichkeiten in eine etwas andere Position. Weil sich viele Sponsoren trotz der wirtschaftlich anspruchsvollen Situation so frühzeitig zum EVL bekannt haben, können wir nun mit einem deutlich verbesserten Kader, der natürlich auch teurer ist, in die neue Saison gehen. Mein Dank gilt vor allem unserer Steuerkanzlei WISEO, unserer Buchhalterin Frau Eva Brandl-Kapser für die großartige Arbeit der letzten Wochen und dem gesamten Beirat der Spielbetrieb-GmbH für dessen tatkräftige Unterstützung. Last but not least möchte ich mich natürlich bei allen unseren Gesellschaftern und Sponsoren bedanken, die uns auf unserem Weg begleiten und uns viel Vertrauen entgegenbringen. Dem Lizenzierungsverfahren sehen wir zuversichtlich entgegen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, fasst EVL Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke zusammen.

Das Lizenzierungsverfahren soll bis Mitte/Ende Juli abgeschlossen sein.