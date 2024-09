EVL-Cracks treffen Trainerlegende JÃ¼rgen Klopp

Landshut. (PM EVL) Das war ein großes Erlebnis für das gesamte Team! Auf Einladung von Sponsor Erdinger Weißbräu bekam die DEL2-Mannschaft des EV Landshut...

Auf Einladung von Sponsor Erdinger Weißbräu bekam die DEL2-Mannschaft des EV Landshut in dieser Woche die Gelegenheit bei einem Event in Erding Trainerlegende Jürgen Klopp zu treffen.

Schon im Sommer hatte es Harald Seisenberger (Regionalverkaufsleiter Erdinger Weißbräu) EVL-Trainer Heiko Vogler ermöglicht, sich mit dem ehemaligen Coach des FC Liverpool und von Borussia Dortmund auf Mallorca zu treffen und auszutauschen.

In Erding gab es nun das zweite Zusammentreffen bei einem Event von Erdinger, bei dem auch das gesamte Team des EVL dabei war. Vogler bedankte sich bei Klopp für den informativem Austausch mit einem EVL-Trikot mit dem Schriftzug „Klopp“ und der Rückennummer vier, die der Weltklasse-Trainer in seinen letzten sieben Jahren als Spieler beim 1.FSV Mainz 05 getragen hatte. Auch die Spieler nutzten natürlich die Gelegenheit für einen kleinen Plausch und durften sich am Ende über einen neuen Unterstützer freuen.