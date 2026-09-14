EVL: Andreas Schwarz trägt weiterhin das „C“ – Trio unterstützt den Kapitän

Landshut. (PM EVL) Andreas „Blacky“ Schwarz bleibt Kapitän des EV Landshut, seine Assistenten in der neuen DEL2-Saison sind Jonathon Blum, David Elsner und Tor Immo.
Damit verfügt der EVL über eine erfahrene, ausgewogene „Kapitänscrew“, in der sich gleichermaßen Abwehrspieler und Stürmer wiederfinden sowie neben drei bekannten Gesichtern mit Jon Blum auch ein Neuzugang, der u.a. schon in der NHL und KHL aktiv war.
Dass „Blacky“ Schwarz auch 2026/27 mit dem „C“ auf der Brust vorangeht, ist quasi eine selbsterklärende Angelegenheit. Auf dem Eis und in der Kabine ist der 31-jährige Verteidiger seit Jahren eine echte Führungsfigur und genießt mit seiner sympathischen, authentischen Art auch bei den Fans hohe Beliebtheit. Der Mann mit der Rückennummer 25, nun schon in der sechsten Saison am Gutenbergweg aktiv, sieht seine Rolle gleichermaßen als Ehre und Verpflichtung an. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Trainerteams und der Mannschaft und bin stolz, das Kapitänsamt ein weiteres Jahr ausüben zu dürfen. Gleichzeitig bin ich mir der Verantwortung bewusst, die diese Aufgabe mit sich bringt.“
Beim Chefcoach genießen der alte und neue Kapitän und ebenso seine Assistenten große Wertschätzung: „ ́Blacky ́ wird diese Saison von Jon Blum, David Elsner und Tor Immo bei seinen Aufgaben mit dem Kapitänsamt unterstützt“, sagt Uwe Krupp und betont: „Alle vier sind verdiente Spieler und werden unsere Mannschaft durch die Saison führen.“
Der EV Landshut startet am kommenden Freitag (19.30 Uhr) bei den Lausitzer Füchsen in die Spielzeit 2026/27, erster Gegner in der heimischen VR-Bank Landshut Arena ist am Sonntag (17 Uhr) die Düsseldorfer EG.
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