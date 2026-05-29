EVF und Trainer Philipp Steidle verlängern Zusammenarbeit

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Auch 2026/2027 wird Philipp Steidle bei der Ersten Mannschaft des EV Fürstenfeldbruck hinter der Bande stehen.

Der 40-Jährige geht damit in seine zweite Saison als Trainer in der Eishockey-Landesliga.

Beim EVF ist man von Steidles Arbeit überzeugt, obwohl man am Ende der vergangenen Saison den letzten Platz in der Gruppe A der Landesliga belegte. „Philipp arbeitet akribisch und ist ein absolut positiv gestimmter Trainer“, beschreibt Manuel Vilgertshofer, Leiter der Ersten Mannschaft den Coach. Einzelgespräche mit den Spielern zeigten Vilgertshofer, dass das Team weiter voll hinter Steidles Arbeit steht. „Wir haben uns deshalb ganz bewusst dafür entschieden, mit Philipp weiterzumachen“, erklärte Vilgertshofer via ev-fuerstenfeldbruck.de. (https://ev-fuerstenfeldbruck.de)

Das vergangene Jahr betrachtet man beim EVF als Umbruchjahr im taktischen Bereich. „Wir haben angefangen neue Elemente in unser Spiel mit und ohne Scheibe zu bringen“, blickt Steidle zurück. In vielen Bereichen habe man sich verbessert, sagt der 40-Jährige, der aber auch einräumt, dass die Umstellungen mehr Zeit in Anspruch nahmen, als man ursprünglich erwartet habe.

Jeder einzelne Spieler habe das Potenzial und jeder sei bereit, auch in schwierigen Phasen, an sich zu arbeiten, sagt Steidle über sein Team. An die positiven Elemente aus der vergangenen Saison will Steidle für 2026/2027 anknüpfen und Schwachpunkte gezielt minimieren. „Kontinuität ist dabei sehr wichtig“, betont Steidle, für den es deshalb selbstverständlich war, sein Engagement beim EVF zu verlängern.